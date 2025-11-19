Три доверенных лица Путина оказались под следствием с начала года

Бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого обвинили растрате в особо крупном размере и отправили под стражу на время следствия. Это уже, как минимум, третий человек из близкого окружения Владимира Путина, который в этом году подвергся преследованию со стороны властей, обратило внимание «Агентство».

По данным ТАСС, Красноруцкого арестовали в субботу, 15 ноября. Ему вменяют «растрату в особо крупном размере» (4 ст. 160 УК), по которой фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Тверской суд Москвы принял решение водворить его в СИЗО на время следственных мероприятий.

ТАСС отмечает, что Красноруцкого задержали несколько дней назад. «В рамках дела Красноруцкого был проведен ряд обысков, в том числе в Российском союзе молодежи. В деле могут появиться новые фигуранты», — сообщил собеседник агентства.

Красноруцкий занял пост председателя Российского союза молодежи в 2012 году и возглавлял организацию на протяжении 11 лет. В июне 2023 года он объявил о своем уходе с поста. До этого телеграм-канал Baza сообщил, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «устроил дебош в самолете», следовавшем из Ханты-Мансийска в Москву.

«Агентство» пишет, что в 2012 году Красноруцкий входил в список доверенных лиц Путина. В 2025 году преследованию подверглись и другие представители его ближайшего окружения. Среди них был бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий, которого Генпрокуратура отстранила от должности по обвинению в многомиллионных тратах за счет вуза.

В ноябре «Медиазона» обратила внимание, что давлению подвергся и провластный политолог Сергей Марков, также являвшийся доверенным лицом Путина в 2012 году. По информации издания, против него составили протокол об «иноагентстве» за то, что он не донес на себя в Минюст.

Еще одному доверенному лицу в этом году был вынесен приговор. Речь идет о ректоре Казанского федерального университета Ильшате Гафурове, которого приговорили к 22 годам лишения свободы за соучастие в убийстве бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году.