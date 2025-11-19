EN
Три доверенных лица Путина оказались под следствием с начала года

2 минуты чтения 17:14 | Обновлено: 18:47

Бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого обвинили растрате в особо крупном размере и отправили под стражу на время следствия. Это уже, как минимум, третий человек из близкого окружения Владимира Путина, который в этом году подвергся преследованию со стороны властей, обратило внимание «Агентство».

По данным ТАСС, Красноруцкого арестовали в субботу, 15 ноября. Ему вменяют «растрату в особо крупном размере» (4 ст. 160 УК), по которой фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Тверской суд Москвы принял решение водворить его в СИЗО на время следственных мероприятий.

ТАСС отмечает, что Красноруцкого задержали несколько дней назад. «В рамках дела Красноруцкого был проведен ряд обысков, в том числе в Российском союзе молодежи. В деле могут появиться новые фигуранты», — сообщил собеседник агентства.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Красноруцкий занял пост председателя Российского союза молодежи в 2012 году и возглавлял организацию на протяжении 11 лет. В июне 2023 года он объявил о своем уходе с поста. До этого телеграм-канал Baza сообщил, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «устроил дебош в самолете», следовавшем из Ханты-Мансийска в Москву.

«Агентство» пишет, что в 2012 году Красноруцкий входил в список доверенных лиц Путина. В 2025 году преследованию подверглись и другие представители его ближайшего окружения. Среди них был бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий, которого Генпрокуратура отстранила от должности по обвинению в многомиллионных тратах за счет вуза.

В ноябре «Медиазона» обратила внимание, что давлению подвергся и провластный политолог Сергей Марков, также являвшийся доверенным лицом Путина в 2012 году. По информации издания, против него составили протокол об «иноагентстве» за то, что он не донес на себя в Минюст.

Еще одному доверенному лицу в этом году был вынесен приговор. Речь идет о ректоре Казанского федерального университета Ильшате Гафурове, которого приговорили к 22 годам лишения свободы за соучастие в убийстве бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году.

Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
