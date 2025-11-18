EN
Общество

Авария в Омской области оставила без газа и отопления промышленность и жилые дома

2 минуты чтения 13:20 18 ноября

В Омской области на подземном участке магистрального газопровода-отвода произошел взрыв из-за утечки газа, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. По его словам, в результате аварии вспыхнул пожар, часть промышленных предприятий была отключена от газа. Тем временем, жители сообщают об отсутствии горячей воды и готовятся к перебоям с отоплением.

По информации губернатора, возгорание произошло около 8 часов 16 минут по местному времени недалеко от поселка Ростовка Омского района. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Местные жители поделились, что в момент аварии они услышали звуки мощного взрыва.

«Был очень сильный хлопок, все залило заревом, казалось, что пламя ростом в девять этажей. Примерно в 8:10 утра. Конечно, все были в панике, казалось на мгновение, что это испытания какого-то оружия. Запах, конечно, присутствует, задымленность. Очаг возгорания уже потушили, были пожарные, МЧС. Поселок, понятное дело, остался, без газа, горячей воды, отопления», — рассказала изданию «Омск онлайн» одна из местных жительниц, чье имя не называется.

На отключение газа и горячей воды также пожаловалась неназванная жительница дома № 2 в микрорайоне «Врубелево» поселка Ростовка. Многоэтажный дом, как отмечается, находится примерно в 200 метрах от места происшествия. «Отключили газ в связи с этой аварией, а у нас если отключают газ, то значит горячей воды автоматически нет. Когда все вернут, пока я не знаю даже», — сказала она.

Похожие опасения жителей Ростовки описала журналистка омского издания «Город 55» Мария Максимова. «Я утром звонила своей знакомой, она опасалась, что у них отключится отопление, потому что горячую воду уже отключили. Отопление, значит, отключат скоро. Ростовка — это пригород Омска, формально столица Омского района. Сейчас температура -5 градусов Цельсия. С обогревателем можно пережить, но это риск того, что проводка не выдержит», — поделилась она.

Губернатор региона подтвердил, что в результате аварии часть промышленных предприятий была отключена от газа. По его словам, на месте происшествия работают специалисты МЧС, газового хозяйства, силовых структур и представители органов власти.

«Сейчас котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам, на котельных сформированы резервные виды топлива. Задача на ближайшее время — восстановить подачу газа по постоянной схеме. По информации специалистов “Газпрома”, сроки восстановления составят до суток. Правительство Омской области продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме», — сообщил Хоценко.

Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку. Ее ход находится на контроле у прокуратуры Омской области. По данным прокуратуры, сотрудники также контролируют установление обстоятельств происшествия. На место прибыл прокурор Омского района Владислав Васильев.

