Украинский город лишился почти всех мужчин

2 минуты чтения 10:34 | Обновлено: 10:36

В украинском городе Вилково, расположенном на Дунае и известном как «украинская Венеция» из-за сети каналов вместо улиц, почти исчезли мужчины призывного возраста. Местные жители говорят, что значительная часть мужчин либо скрывается от мобилизации, либо пытается покинуть страну, пользуясь близостью Румынии и Молдовы. Репортаж из Вилково публикует The New York Times.

Пограничная служба отмечает, что мужчины в последние годы неоднократно пытались переправляться через Дунай на лодках, с аквалангами или на самодельных плотах. Некоторые погибали, попадая в течение.

Вилково окружен водой, труднопроходимыми участками и пограничными постами, а каналы патрулируют пограничные катера. Это фактически изолирует город и делает попытки сбежать особенно рискованными. Из примерно восьми тысяч человек, живших здесь до начала полномасштабной войны, осталось около пяти тысяч. Однако часть мужчин не покидают домов месяцами, поэтому посчитать точно очень сложно, отмечает издание.

Мэр Матвей Иванов говорит, что число рыбаков (это главный промысел в Вилково) сократилось с 700 до 70 человек. Теперь это в основном пожилые люди. Женщины взяли на себя мужскую работу, включая рыболовство и заготовку камыша.

Отток мужчин ударил и по ранее процветавшему туристическому бизнесу города. Компания «Пеликан», которая предлагает экскурсии по каналам, до войны имела около 50 сотрудников. Сейчас в штате осталось около 20 человек, преимущественно женщины и пожилые люди. По словам владельца, 66-летнего Михаила Жмуда, ключевые работники фактически выпали из процесса. Так, его механик, который обслуживает лодки, теперь скрывается дома и соглашается выйти только после того, как убедится, что в городе нет сотрудников военкоматов.

Жители говорят, что массовое исчезновение мужчин меняет повседневную жизнь. Рабочие процессы перестраиваются, семьи оказываются разделены, а мужчины, ушедшие в морские рейсы, зачастую не возвращаются. По словам местных, город живет в атмосфере постоянного контроля и неопределенности.

