ФСБ обвинила украинскую разведку в попытке угнать российский истребитель к базе НАТО

2 минуты чтения 08:45

Сотрудники главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) планировали угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» для провокации против НАТО. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России.

«С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить три миллиона долларов США», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным Федеральной службы, операцию по угону истребителя украинская разведка готовила под кураторством британских спецслужб. Отмечается, что после угона МиГ-31 планировалось направить в район крупнейшей авиабазы НАТО в юго-восточной Европе, расположенной в румынском городе Констанца, где самолет могли сбить силы противовоздушной обороны.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

«Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — заявили в ведомстве.

ФСБ также опубликовала видеозапись, на которой пилот рассказывает о своей вербовке. По его словам, осенью 2024 года с ним связался неизвестный мужчина, представившийся журналистом издания Bellingcat и предложил «анонимную оплачиваемую консультацию» с пилотом по вопросам в военной сфере.

Недалеко от румынского города и порта Констанца расположена авиабаза имени Михаила Когэлничану, на территории которой размещаются, в том числе, американские военные. В марте 2024 года стало известно, что к объекту присоединят более 2,3 тысячи гектаров. Ожидается, что после завершения работ он станет крупнейшей военной базой в Европе и сможет разместить до 10 тысяч военнослужащих. 

«Футляр от человека»
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
Криминал53 минуты чтения

Стоимость проекта оценивали в 2,5 миллиарда евро, а его общая площадь составит около 2,8 тысячи гектаров. В состав комплекса войдут взлетно-посадочные полосы, арсеналы, ангары для боевых самолетов, а также социальная инфраструктура — школы, детские сады, магазины и больница. Первый этап строительства планируется завершить в течение пяти лет, а полностью база должна быть введена в эксплуатацию к 2040 году.

