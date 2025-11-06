Трамп захотел укрепить связи с ближайшими союзниками Путина

Президент США Дональд Трамп 6 ноября проведет саммит в формате «С5+1» с участием руководителей центральноазиатских государств. Эта встреча подтверждает усилия Трампа укрепить связи с богатым ресурсами и полезными ископаемыми регионом, где долгое время доминируют Россия и Китай, пишет Bloomberg.

О саммите стало известно в конце октября, когда Трамп направил главам Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приглашения в Вашингтон, и они были приняты. Перед этой встречей Центральную Азию посетил заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау.

Он прибыл в Астану, где с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсудил потенциальное партнерство в сферах энергетики, критически важных минералов, транспорта и логистики. Кроме того, Ландау провел встречи с представителями властей Узбекистана для обсуждения экономических вопросов и вопросов безопасности.

Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры о предоставлении американской компании Cove Capital LLC доступа к крупнейшему в мире неразработанному месторождению вольфрама в Казахстане. Cove Capital также заключила соглашение с Министерством горнодобывающей промышленности Узбекистана о проведении «геологоразведочных работ на перспективных участках».

Кроме того, в этом году Uzbekistan Airways заказала самолеты Boeing 787 Dreamliner на сумму более 8 миллиардов долларов, а Казахстан заключил с американской Wabtec Corp. контракт на 4,2 миллиарда долларов для развития железнодорожной инфраструктуры.

По данным Bloomberg, интерес Вашингтона к региону усилился после того, как Китай ограничил экспорт редкоземельных и критически важных минералов в рамках торговой войны с США, что заставило искать альтернативные источники. Позже Пекин временно приостановил ограничения после перемирия на переговорах Трампа и Си Цзиньпина 30 октября в Южной Корее.

При этом, как отмечается, сотрудничество с США остается «тонким балансом для стран C5», поскольку Россия является ключевым партнером по безопасности, экономическим связям и миграции рабочей силы.

«Хотя страны региона стремятся уравновесить влияние Китая за счет западных инвестиций, расширение присутствия Китая и решимость России не допустить западные интересы в своем “ближнем зарубежье” ограничивают возможности США и Европы по обеспечению доступа к критически важным минералам и другим ресурсам региона», — отметила партнер лондонской аналитической компании PRISM Strategic Intelligence Ltd. Кейт Маллинсон.

По данным агентства, страны Центральной Азии сейчас стараются наладить связи с разными партнерами в экономике и безопасности. Это происходит на фоне масштабных западных санкций против России, которые усилили опасения за безопасность в регионе.