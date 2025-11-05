Российские компании пытаются удержать сотрудников с помощью храмов и массажа

Конкурирующие за высококвалифицированных сотрудников российские компании начали расширять социальные пакеты для своего персонала, пишет Forbes. Кадровый дефицит вынуждает работодателей искать дополнительные стимулы для работников и придумывать собственные способы заботы о сотрудниках.

Генеральный директор консалтинговой компании Business Relations Владимир Герасичев рассказал журналистам, что заметил в одной из компаний массажного робота для сотрудников, к которому персонал выстраивается в очередь. Другие компании, например золотодобывающая компания «Полюс», создают единые дирекции по медицине, которые организовывают медосмотры и медицинские эвакуации.

«Северсталь» вместе с нутрициологами разрабатывает для своего занимающегося физическим трудом персонала меню обедов, которое позволяет снизить заболеваемость расстройствами ЖКТ. «Норникель» запустил программу секвенирования генома, чтобы получить информацию о предрасположенности своих работников к ряду заболеваний.

Некоторые работодатели решаются на необычные способы заботы о сотрудниках. Так, источник в «ФосАгро» рассказал журналистам, что компания планирует строить призаводские храмы. В этой же компании запустили программу обучения детей сотрудников, которые смогут углубленно изучать математику, информатику, физику и химию, чтобы затем стимулировать их поступать в профильные колледжи.

Вахтовики «Норникеля» могут воспользоваться корпоративным сервисом покупки билетов на поезда и самолеты, компания также помогает своим сотрудникам при переезде всей семьи. Другие компании пытаются изменить систему вахтовой работы и централизовать удаленное выполнение работы, которая раньше требовала присутствия на месте.

Некоторые крупные неназванные компании в будущем планируют реализовывать и проекты по «поддержке демографии» среди своих сотрудников. Собеседник журналистов не рассказал, что именно планирует делать руководство этой компании. В «Северстали» рассказали, что компания приступила к созданию женских клубов для супруг своих сотрудников, где они смогут общаться с психологами и карьерными консультантами.