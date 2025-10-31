EN
СМИ: союзник России испугался вторжения США и запросил военной помощи

2 минуты чтения 20:45

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с личной просьбой о военной помощи к Владимиру Путину. Он просит поставить стране ракеты, а также отремонтировать оборонительные радары и военные самолеты, пишет The Washington Post со ссылкой на документы правительства США.

За военной помощью Мадуро обратился также к Китаю и Ирану. В письме к председателю КНР Си Цзиньпину политик написал, что новое снаряжение его стране необходимо для противодействия «эскалации отношений между США и Венесуэлой».

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

Журналисты называют Россию «главным спасательным кругом» для Мадуро. 27 октября Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, в котором предусмотрено сотрудничество двух стран в военно-технической сфере. За день до этого в Каракасе приземлился российский Ил-76, включенный в санкционные списки США за участие в торговле оружием и перевозке наемников.

Россия продолжает реализацию дорогостоящих совместных проектов с Венесуэлой. Например, у Москвы есть право на разведку запасов нефти и газа на территории страны, которые могут принести России миллиарды долларов, а в июле «Ростех» открыл в этой стране завод по производству боеприпасов для автомата Калашникова.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

Однако, как отмечают журналисты, интерес России к проектам в Венесуэле в последние годы снижается, а договор о сотрудничестве не содержит реальных обязательств, которые Москва должна была бы выполнить в случае атаки США. Венесуэльская нефть при этом также находится под санкциями, а значит является прямым конкурентом российской.

В интересы Москвы не входит защита Венесуэлы от возможной атаки США, отмечается в материале. Продолжающийся конфликт в Украине сокращает также и возможности России сделать это, даже если Путин изменит свою точку зрения.

Однако смена режима в этой стране все же станет для Москвы значительным ударом, поскольку Россия потеряет важного союзника в регионе. Кроме того, такой исход конфликта между Каракасом и Вашингтоном ослабит Кубу, которая окажется следующей в списке внешнеполитических интересов Белого дома в Карибском бассейне.

