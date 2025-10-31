СМИ: союзник России испугался вторжения США и запросил военной помощи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с личной просьбой о военной помощи к Владимиру Путину. Он просит поставить стране ракеты, а также отремонтировать оборонительные радары и военные самолеты, пишет The Washington Post со ссылкой на документы правительства США.

За военной помощью Мадуро обратился также к Китаю и Ирану. В письме к председателю КНР Си Цзиньпину политик написал, что новое снаряжение его стране необходимо для противодействия «эскалации отношений между США и Венесуэлой».

Журналисты называют Россию «главным спасательным кругом» для Мадуро. 27 октября Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, в котором предусмотрено сотрудничество двух стран в военно-технической сфере. За день до этого в Каракасе приземлился российский Ил-76, включенный в санкционные списки США за участие в торговле оружием и перевозке наемников.

Россия продолжает реализацию дорогостоящих совместных проектов с Венесуэлой. Например, у Москвы есть право на разведку запасов нефти и газа на территории страны, которые могут принести России миллиарды долларов, а в июле «Ростех» открыл в этой стране завод по производству боеприпасов для автомата Калашникова.

Однако, как отмечают журналисты, интерес России к проектам в Венесуэле в последние годы снижается, а договор о сотрудничестве не содержит реальных обязательств, которые Москва должна была бы выполнить в случае атаки США. Венесуэльская нефть при этом также находится под санкциями, а значит является прямым конкурентом российской.

В интересы Москвы не входит защита Венесуэлы от возможной атаки США, отмечается в материале. Продолжающийся конфликт в Украине сокращает также и возможности России сделать это, даже если Путин изменит свою точку зрения.

Однако смена режима в этой стране все же станет для Москвы значительным ударом, поскольку Россия потеряет важного союзника в регионе. Кроме того, такой исход конфликта между Каракасом и Вашингтоном ослабит Кубу, которая окажется следующей в списке внешнеполитических интересов Белого дома в Карибском бассейне.