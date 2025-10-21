Украина отправила в тюрьму воевавших за ВСУ россиян

Пятеро граждан России, воевавших на стороне Украины, с мая находятся в миграционной тюрьме в Николаевской области, сообщает «Медиазона». Все они служили в легионе «Свобода России», но после расторжения контрактов Государственная миграционная служба и суд постановили выдворить их из страны.

По данным издания, задержанию предшествовал конфликт с командованием подразделения. Близкие бойцов рассказали, что их удерживали в подвале и под давлением заставляли подписать рапорты об увольнении. В легионе утверждают, что бывшие военнослужащие нарушали дисциплину, отказывались выполнять приказы и употребляли наркотики.

Военная разведка Украины направила в миграционную службу представления с требованием выдворить россиян «в третьи страны, кроме России и Беларуси», указав, что их действия противоречат интересам национальной безопасности. После этого все пятеро — Вит, Металлист, Команчи, Фима и Шаман — оказались в депортационной тюрьме без документов и адвокатов.

Один из них, гражданин России и Грузии с позывным Вит, женат на украинке. Его супруга добилась участия адвоката в деле, и 15 октября апелляционный суд Киева отменил решение о выдворении, однако мужчина остается в заключении, пишет «Медиазона».

Остальные четверо россиян пока ждут судебных разбирательств. По словам украинской правозащитницы Елены Глущенко, адвокатам удалось получить копии их военных контрактов, что дает основания требовать освобождения.

В легионе «Свобода России» подтвердили, что обращались к миграционной службе с просьбой не депортировать бывших бойцов в Россию и Беларусь, поскольку это «создало бы угрозу их жизни». В подразделении также подчеркнули, что не контролируют судьбу добровольцев после расторжения контрактов.