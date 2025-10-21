EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Украина отправила в тюрьму воевавших за ВСУ россиян

2 минуты чтения 14:13 | Обновлено: 16:40

Пятеро граждан России, воевавших на стороне Украины, с мая находятся в миграционной тюрьме в Николаевской области, сообщает «Медиазона». Все они служили в легионе «Свобода России», но после расторжения контрактов Государственная миграционная служба и суд постановили выдворить их из страны.

По данным издания, задержанию предшествовал конфликт с командованием подразделения. Близкие бойцов рассказали, что их удерживали в подвале и под давлением заставляли подписать рапорты об увольнении. В легионе утверждают, что бывшие военнослужащие нарушали дисциплину, отказывались выполнять приказы и употребляли наркотики.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Военная разведка Украины направила в миграционную службу представления с требованием выдворить россиян «в третьи страны, кроме России и Беларуси», указав, что их действия противоречат интересам национальной безопасности. После этого все пятеро — Вит, Металлист, Команчи, Фима и Шаман — оказались в депортационной тюрьме без документов и адвокатов.

Один из них, гражданин России и Грузии с позывным Вит, женат на украинке. Его супруга добилась участия адвоката в деле, и 15 октября апелляционный суд Киева отменил решение о выдворении, однако мужчина остается в заключении, пишет «Медиазона».

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Остальные четверо россиян пока ждут судебных разбирательств. По словам украинской правозащитницы Елены Глущенко, адвокатам удалось получить копии их военных контрактов, что дает основания требовать освобождения.

В легионе «Свобода России» подтвердили, что обращались к миграционной службе с просьбой не депортировать бывших бойцов в Россию и Беларусь, поскольку это «создало бы угрозу их жизни». В подразделении также подчеркнули, что не контролируют судьбу добровольцев после расторжения контрактов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке