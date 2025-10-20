EN
Ученые разработали новый способ возвращать утерянное зрение

2 минуты чтения 20:16

Врачи впервые частично восстановили способность видеть у людей с неизлечимой слепотой с помощью крошечного электронного импланта. Уникальное исследование может открыть новую эпоху в лечении офтальмологических заболеваний, пишет The Guardian.

Имплант Prima размером всего 2×2 миллиметра устанавливается под сетчатку глаза. После операции пациенты надевают очки дополненной реальности с камерой, которая передает изображение на мини-компьютер, закрепленный на поясе. Искусственный интеллект преобразует видеосигнал в электрические импульсы, которые направляются по зрительному нерву в мозг. Это позволяет людям различать буквы и цифры.

В клиническом испытании участвовали 38 пациентов из Великобритании, Германии, Франции, Италии и Нидерландов. Все они страдали тяжелой формой возрастной макулодистрофии. Это распространенное заболевание, при котором разрушается центральная часть сетчатки и человек постепенно теряет зрение. По данным врачей, 84% участников после операции снова смогли читать.

Одной из участниц испытания стала 75-летняя Шейла Ирвин из Британии. «До операции казалось, что у меня в глазах два черных диска, а по краям все искажено. Раньше я была заядлой читательницей и хотела вернуть это чувство. Когда вновь увидела буквы, это было невероятно», — рассказала она.

Операции проводились в госпитале Морфилдс в Лондоне и других европейских клиниках. По словам одного из офтальмологов, пациенты после установки импланта проходят длительную реабилитацию.

«Это работает не так, что вы просто вставляете чип в глаз и сразу начинаете видеть. Нужно научиться пользоваться таким типом зрения», — пояснил специалист в интервью The Guardian.

Результаты исследования уже опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine. Ученые рассчитывают, что в будущем устройство станет доступным для пациентов с неизлечимыми формами потери зрения.

