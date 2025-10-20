В туалете аэропорта Уфы мужчина тайно снимал девушек и попался

Блогерша по имени Ильвина рассказала, что аэропорту Уфы мужчина зашел в женский туалет и стал тайно снимать справляющих нужду девушек из соседней кабины. Иливина написала заявление в полицию, однако не знает, было ли заведено дело.

По словам пострадавшей, находясь в туалете, она заметила камеру смартфона, направленную на нее из соседней кабины. «Как только я повернула голову, телефон сразу убрали. Я в ступоре, застыла, не знаю, что делать и как реагировать. Закончила все свои дела и вышла из кабинки, но решила перепроверить — вдруг мне все показалось, ведь все произошло слишком быстро. В этот момент в ту же кабинку зашла другая девушка. Я в шоке, у меня начинается истерика, дрожат руки. Бегу к кабинке и кричу, чтобы она вышла — ее снимают на камеру», — рассказала она.

После этого обе девушки попытались задержать мужчину до прибытия полицейских, но тот, по словам Ильвины, успел удалить видеозаписи. На видео, опубликованном блогершей, мужчина отрицал вину и утверждал, что он торопится на рейс.

Ильвина утверждает, что прибывшие на место полицейские отказались принимать заявление о незаконной съемке девушек в туалете. По их словам, видеозапись, снятая ею в туалете, не является доказательством вины мужчины.

«Они берут его телефон и проверяют галерею, где уже ничего не было, потому что пока он выходил из кабинки, у него было достаточно времени все удалить. Полиция ухмыляется и спрашивает: “Ты что, таких не видела?”. И решили составить протокол, что он в нетрезвом состоянии находится в общественном месте», — сказала она.

Девушка утверждает, что другая пострадавшая и мужчина оказались в одном самолете, совершающем рейс в Санкт-Петербург. Перед посадкой Ильвина рассказала обо всем своему парню Матвею, который смог дозвониться до Пулково и сообщить о случившемся.

По словам блогерши, на выходе из самолета мужчина задержали, однако тот продолжал отрицать тайную съемку в женском туалете. Тем не менее, полицейские проверили у него телефон и нашли там другие «видео 18+».

Девушка написала заявление в полицию, однако с ней до сих пор никто не связался.