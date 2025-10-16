Российские власти пригрозили Apple «жесткими мерами»

Минцифры России пригрозило ввести «жесткие меры» против Apple, если корпорация не установит на свои устройства российские поисковики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

«Минцифры поддерживает позицию Федеральной антимонопольной службы по безусловному исполнению Apple требования по «окну выбора» (поисковых систем). И считаем, что в случае, если Apple не исполнит требование, необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», — заявил Шадаев.

Ранее Федеральная антимонопольная служба обвинила американскую корпорацию Apple в нарушении правил, установленных для защиты прав потребителей и направила письмо с требованием устранить проблему. ТАСС со ссылкой на документ сообщало, что власти возмутились из-за отсутствия российских поисковых систем в устройствах Apple.

«В настоящее время на устройствах, реализуемых на территории Российской Федерации, соответствующая возможность использования без дополнительных настроек предоставлена поисковой системе, страной происхождения которой не является Российская Федерация или другие государства — члены ЕАЭС», — говорилось в письме главы ведомства Максима Шаскольского в адрес Apple.

Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что такие обстоятельства поставили российские поисковики в «неравные конкурентные условия». Отмечается, что в дальнейшем это может привести «к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, которым не обеспечена возможность реализации их прав».

Федеральная антимонопольная служба потребовала от американской корпорации Apple включить по умолчанию российскую или другую поисковую систему из ЕАЭС. Ответ на письмо главы Минцифры потребовали предоставить до 31 октября 2025 года.