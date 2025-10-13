Ради спасения гея из Чечни родственники провели фальшивые похороны

Чеченская семья организовала фальшивые похороны своего родственника-гея, чтобы незаметно вывезти его из республики, сообщила кризисная группа «СК SOS», помогающая ЛГБТ-людям, оказавшимся в смертельной опасности на Северном Кавказе. По словам правозащитников, это произошло несколько лет назад.

В «СК SOS» рассказали, что чеченская полиция арестовала гомосексуального мужчину и более недели пытала его в отделении. После этого силовики отпустили его, сказав семье о его ориентации, рассчитывая, что родственники решат его убить.

«Пока родственники раздавали угощение соседям, как принято на похоронах, мать спрятала сына в машине, вывезла из Чечни и передала в СК SOS», — рассказали в организации. Правозащитники отметили, что такой поступок совершила «простая семья без связей», хотя обычно родственники совершают «убийство чести» — убивают члена семьи, чтобы избавиться от «позора».

В «СК SOS» отметили, что из-за запретов и дискриминации публично говорить о своей ориентации или гендерной принадлежности может быть опасно, особенно на Северном Кавказе.

«Обращение в организацию для будущих подзащитных — это фактически первый безопасный каминг-аут. После того, как подзащитные попадают в программу, они проходят разные стадии принятия собственной идентичности. Например, некоторые из них начинают красить волосы и носить ранее необычную для них одежду», — рассказал директор «СК SOS» Давид Истеев.

Правозащитники добавили, что ЛГБТ-персоны могут сталкиваться с аутингом — разглашением информации о гендерной и сексуальной идентичности без согласия человека. Многие подопечные «СК SOS» сталкиваются с этим явлением.