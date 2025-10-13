EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ради спасения гея из Чечни родственники провели фальшивые похороны

2 минуты чтения 13:26 | Обновлено: 14:00

Чеченская семья организовала фальшивые похороны своего родственника-гея, чтобы незаметно вывезти его из республики, сообщила кризисная группа «СК SOS», помогающая ЛГБТ-людям, оказавшимся в смертельной опасности на Северном Кавказе. По словам правозащитников, это произошло несколько лет назад.

В «СК SOS» рассказали, что чеченская полиция арестовала гомосексуального мужчину и более недели пытала его в отделении. После этого силовики отпустили его, сказав семье о его ориентации, рассчитывая, что родственники решат его убить.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

«Пока родственники раздавали угощение соседям, как принято на похоронах, мать спрятала сына в машине, вывезла из Чечни и передала в СК SOS», — рассказали в организации. Правозащитники отметили, что такой поступок совершила «простая семья без связей», хотя обычно родственники совершают «убийство чести» — убивают члена семьи, чтобы избавиться от «позора».

В «СК SOS» отметили, что из-за запретов и дискриминации публично говорить о своей ориентации или гендерной принадлежности может быть опасно, особенно на Северном Кавказе.

Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Мир13 минут чтения

«Обращение в организацию для будущих подзащитных — это фактически первый безопасный каминг-аут. После того, как подзащитные попадают в программу, они проходят разные стадии принятия собственной идентичности. Например, некоторые из них начинают красить волосы и носить ранее необычную для них одежду», — рассказал директор «СК SOS» Давид Истеев.

Правозащитники добавили, что ЛГБТ-персоны могут сталкиваться с аутингом — разглашением информации о гендерной и сексуальной идентичности без согласия человека. Многие подопечные «СК SOS» сталкиваются с этим явлением.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01 10 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой