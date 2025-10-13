Российскую подлодку засекли у берегов Франции

Морское командование НАТО 9 октября заявило, что засекло российскую подводную лодку в Атлантическом океане у берегов французского региона Бретань.

«Фрегат ВМС Франции ведет наблюдение за морскими подступами к Альянсу, отмечая присутствие российской подводной лодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готова защищать наш Альянс, проявляя постоянную бдительность и осведомленность о морской обстановке по всему Атлантическому океану», — сказано в сообщении военного ведомства.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», это была дизель-электрическая субмарина Б-261 «Новороссийск». В сентябре канал со ссылкой на источник сообщил, что на этом судне якобы начались серьезные технические проблемы во время боевого дежурства в Средиземном море.

Собеседник «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что топливо начало поступать прямо в трюм субмарины, при этом на судне нет деталей для ремонта и квалифицированных специалистов, способных устранить неисправность. По его словам, эта утечка создает угрозу взрыва.

Пресс-служба Черноморского флота утверждает, что информация о неисправности на борту подлодки «Новороссийск» и ее всплытии не соответствует действительности. Ведомство заявило, что судно завершило выполнение задач в Средиземном море и «осуществляет плановый межфлотский переход».

«В соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении», — отметил Черноморский флот.

В апреле ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что подлодка «Новороссийск» Черноморского флота России прошла плановый ремонт после боевой службы в Средиземном море. По данным агентства, эта субмарина вооружена крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».

«Подлодка «Новороссийск» вышла из состава Средиземноморской эскадры ВМФ России и прошла плановый ремонт на одном из заводов на северо-западе страны», — сказал собеседник ТАСС. Агентство отметило, что официально эта информация не подтверждена.

Обновлено в 11:01. Добавлен комментарий Черноморского флота РФ.