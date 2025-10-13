EN
Макрон сразился в армреслинг с Трампом

2 минуты чтения 22:51

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп устроили мини-соревнование по армреслингу перед журналистами во время саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе. Видеозапись их взаимодействия публикует на своем YouTube-канале AFP.

Во время традиционной процедуры обмена рукопожатиями ладонь Макрона оказалась над рукой американского коллеги. Трамп изменил положение рук, оно стало напоминать захват борцов в армреслинге. После этого политики начали перетягивать общий хват друг к другу, не прекращая разговор.

Видео: AFP

В начале Макрон, для которого поединок стал неожиданностью, полностью развернулся лицом к Трампу, но президент США жестом указал ему на собравшихся журналистов. Далее они продолжили перетягивать руки, глядя на работников прессы. При этом они продолжили общение.

Через несколько секунд спарринга Макрон признал поражение, похлопав Трампа по руке свободной ладонью. После этого президент Франции покинул место встречи, оставив главу Белого дома перед журналистами в одиночестве.

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал10 минут чтения

Саммит в Шарм-эш-Шейхе посвящен урегулированию конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа — Трамп прибыл туда для подписания документов о перемирии. Также в Египет прибыли лидеры различных стран мира, в том числе премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Многие из них приняли участие в символической церемонии рукопожатия с Трампом, в том числе и председатель администрации Палестины Махмуд Аббас, передает Би-би-си.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в ночь на 10 октября, армия Израиля начала отступление на согласованные рубежи, а ХАМАС согласился освободить пленных — их передали Тель-Авиву 13 октября. Участники саммита в Египте обсуждали также следующие шаги, которые следует предпринять для установления прочного мира в регионе.

