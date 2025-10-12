Пикап-коуча обвинили в тайной съемке девушек ради обучения других мужчин

Жительница Новосибирска Наталья Бекмухаметова обвинила пикап-коуча Егора Шереметьева в том, что он снимал ее на свидании на скрытую камеру и затем использовал эти записи в роликах для своих подписчиков. Об этом сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал Baza. Сам Шереметьев выложил в своем инстаграме видео, в котором назвал обвинения «полной дичью».

По словам Бекмухаметовой, она познакомилась с Шереметьевым в интернете и пошла с ним на свидание. После нескольких встреч женщина заметила, что коуч снимал ее на небольшую камеру.

«Я замечаю в перчатке внутри маленькую камеру, она примерно размером чуть больше спичечного коробка. Когда я зашла домой, я побежала в интернет скорее смотреть его. Я натыкаюсь на разоблачения его, что он ломал психики жертв-девочек, что обманывали и тайно снимали», — рассказала Бекмухаметова.

Baza пишет, что среди найденных женщиной роликов был в частности тот, в котором Шереметьев рассказывал про «психологические техники воздействия на женщин». Телеграм-канал утверждает, что Бекмухаметова может быть не единственной, кого коуч тайно снял и затем использовал записи для своих видеоуроков. Также в сообщении Baza сказано, что на втором свидании он все время пытался прикоснуться к Бекмухаметовой и настоял на совместном фото якобы на память.

По данным телеграм-канала, еще около 20 девушек рассказали о встречах с Шереметьевым, которые закончились унижениями и газлайтингом, а некоторые из собеседниц Baza заявили, что проходят терапию после общения с коучем. Сама Бекмухаметова намерена написать заявление в полицию.

На сайте Шереметьева сказано, что он «более 20 лет успешно консультирует мужчин и девушек», а также является писателем, специализирующемся на книгах о саморазвитии, личностном росте и психологии отношений. Мужчина проводит тренинги по поиску пары и ведет блог на ютюбе.

В ролике, который Шереметьев выложил накануне, он рассуждает о «ред флагах» Бекмухаметовой. К их числу он отнес то, что у женщины есть двое детей, что в ее жизни «систематически происходят какие-то неприятные ситуации» и что у нее нет работы. Шереметьев считает, что из-за этого женщина решила «хейтить и преследовать» его и с помощью журналистов публиковать «абсолютную дичь».