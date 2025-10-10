EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Минздрав рассмотрит запрет для врачей на работу в частных клиниках без отработки в госучреждениях

2 минуты чтения 03:26 | Обновлено: 07:44

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что в Минздраве готовы изучить возможность запрета молодым врачам уходить на работу в частные клиники сразу после получения диплома. Чиновница сообщила об этом, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова из ЛДПР.

В апреле Нилов и его однопартиец Сергей Леонов предложили обязать частные клиники принимать сотрудников с высшим медицинским образованием только в том случае, если они хотя бы год отработали в государственной клинике.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

«Нехватка кадров на селе сказывается на качестве и доступности медпомощи. Миграция в крупные города для работы в частном секторе выглядит, несомненно, привлекательным решением для молодого выпускника. Однако нам нужно прийти к равномерному распределению молодых специалистов, обеспечивая доступность качественной медицинской помощи населению во всех регионах и уголках страны», — заявил Леонов РИА «Новости».

Семенова сообщила, что около 35% выпускников медицинских вузов, а также более 40% выпускников программ среднего профессионального образования не идут работать в государственную систему здравоохранения. 

8 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет всех студентов, поступивших на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, на первом курсе заключать договор о целевом обучении. В случае невыполнения обязательств медики должны будут вернуть полную стоимость обучения и выплатить штраф в двукратном ее размере.

Законопроект предусматривает, что медики и фармацевты с первичной аккредитацией специалиста должны будут в течение трех лет отработать под руководством наставника в медицинских учреждениях, оказывающих бесплатную медицинскую помощь. Если этот закон будет принят, то он вступит в силу 1 марта 2026 года.

Как война изменила российскую медицину?
Как война изменила российскую медицину?
Теперь педиатр может стать хирургом за несколько месяцев переподготовки. Но это не единственная проблема
Общество4 минуты чтения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению уточнить, что проходить наставничество можно только в государственных клиниках, «а не в частных внутри Садового кольца», входящих в систему ОМС. Нилов предложил в рамках этой инициативы запретить работать врачом в коммерческом секторе без трехлетнего стажа в госучреждениях.

За день до заседания Госдумы комитет по науке и высшему образованию провел общественные слушания, на которых обсуждалась доработка законопроекта. Глава комитета заксобрания Ростовской области по образованию Светлана Мананкина также предложила запретить работу с наставником в частных клиниках.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01
Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял