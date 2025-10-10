Минздрав рассмотрит запрет для врачей на работу в частных клиниках без отработки в госучреждениях

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что в Минздраве готовы изучить возможность запрета молодым врачам уходить на работу в частные клиники сразу после получения диплома. Чиновница сообщила об этом, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова из ЛДПР.

В апреле Нилов и его однопартиец Сергей Леонов предложили обязать частные клиники принимать сотрудников с высшим медицинским образованием только в том случае, если они хотя бы год отработали в государственной клинике.

«Нехватка кадров на селе сказывается на качестве и доступности медпомощи. Миграция в крупные города для работы в частном секторе выглядит, несомненно, привлекательным решением для молодого выпускника. Однако нам нужно прийти к равномерному распределению молодых специалистов, обеспечивая доступность качественной медицинской помощи населению во всех регионах и уголках страны», — заявил Леонов РИА «Новости».

Семенова сообщила, что около 35% выпускников медицинских вузов, а также более 40% выпускников программ среднего профессионального образования не идут работать в государственную систему здравоохранения.

8 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет всех студентов, поступивших на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, на первом курсе заключать договор о целевом обучении. В случае невыполнения обязательств медики должны будут вернуть полную стоимость обучения и выплатить штраф в двукратном ее размере.

Законопроект предусматривает, что медики и фармацевты с первичной аккредитацией специалиста должны будут в течение трех лет отработать под руководством наставника в медицинских учреждениях, оказывающих бесплатную медицинскую помощь. Если этот закон будет принят, то он вступит в силу 1 марта 2026 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению уточнить, что проходить наставничество можно только в государственных клиниках, «а не в частных внутри Садового кольца», входящих в систему ОМС. Нилов предложил в рамках этой инициативы запретить работать врачом в коммерческом секторе без трехлетнего стажа в госучреждениях.

За день до заседания Госдумы комитет по науке и высшему образованию провел общественные слушания, на которых обсуждалась доработка законопроекта. Глава комитета заксобрания Ростовской области по образованию Светлана Мананкина также предложила запретить работу с наставником в частных клиниках.