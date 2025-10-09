EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Военные аналитики не нашли на российских складах ни одного танка в «приличном состоянии»

2 минуты чтения 00:42 9 октября

Российские довоенные запасы бронетехники на базах хранения сократились более чем наполовину, при этом среди почти трех тысяч оставшихся танков не обнаружено ни одного в «приличном состоянии». К таким выводам пришел OSINT-аналитик Jompy, который изучил обновленные спутниковые снимки военных складов, обратил внимание Insider.

По данным Jompy, на российских базах хранения остается 2 887 танков — это 39% от довоенных запасов. Однако из них только 1 656 единиц (23%) находятся в «плохом, но не ужасном» состоянии, а остальные — в еще худшем. Ни один танк, по оценке аналитика, не классифицируется как находящийся в «приличном состоянии».

Особенно критичной оказалась ситуация с более современными моделями. Так, запасы танков Т-90 и Т-80Б/БВ практически полностью исчерпаны: осталось всего 23 машины — 2% от довоенного количества — и все они, по данным спутников, находятся в крайне запущенном виде. Из танков Т-72Б на хранении осталось 292 единицы — около 20% от прежних запасов, и все они также в неудовлетворительном состоянии.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

Также снизились запасы другой бронетехники. Согласно приведенным данным, на складах остается 2 745 боевых машин пехоты (36% от довоенных запасов), однако только 16% находятся в «приличном» и «плохом» состоянии. 

Бронетранспортеров, как отмечается, осталось 5 052 единицы, или 45% от прежнего количества. Состояние 39% из них оценено как «плохое» или «приличное». 

Артиллерийских орудий, по данным аналитика, насчитывается 9 119 (39% от довоенного уровня). Однако Jompy уточняет, что информация по большинству артиллерийских складов не обновлялась с 2024 года.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

Об сокращении запасов российских танков сообщается не впервые. Как сообщал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, к апрелю 2025 года Россия потеряла более четырех тысяч танков в ходе войны в Украине.

По оценке Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), Россия сталкивается с серьезными ограничениями в производстве новой бронетехники. Среди ключевых факторов — нехватка промышленных мощностей, устаревшее оборудование, а также дефицит высокотехнологичных импортных компонентов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования