Военные аналитики не нашли на российских складах ни одного танка в «приличном состоянии»

Российские довоенные запасы бронетехники на базах хранения сократились более чем наполовину, при этом среди почти трех тысяч оставшихся танков не обнаружено ни одного в «приличном состоянии». К таким выводам пришел OSINT-аналитик Jompy, который изучил обновленные спутниковые снимки военных складов, обратил внимание Insider.

По данным Jompy, на российских базах хранения остается 2 887 танков — это 39% от довоенных запасов. Однако из них только 1 656 единиц (23%) находятся в «плохом, но не ужасном» состоянии, а остальные — в еще худшем. Ни один танк, по оценке аналитика, не классифицируется как находящийся в «приличном состоянии».

Особенно критичной оказалась ситуация с более современными моделями. Так, запасы танков Т-90 и Т-80Б/БВ практически полностью исчерпаны: осталось всего 23 машины — 2% от довоенного количества — и все они, по данным спутников, находятся в крайне запущенном виде. Из танков Т-72Б на хранении осталось 292 единицы — около 20% от прежних запасов, и все они также в неудовлетворительном состоянии.

Также снизились запасы другой бронетехники. Согласно приведенным данным, на складах остается 2 745 боевых машин пехоты (36% от довоенных запасов), однако только 16% находятся в «приличном» и «плохом» состоянии.

Бронетранспортеров, как отмечается, осталось 5 052 единицы, или 45% от прежнего количества. Состояние 39% из них оценено как «плохое» или «приличное».

Артиллерийских орудий, по данным аналитика, насчитывается 9 119 (39% от довоенного уровня). Однако Jompy уточняет, что информация по большинству артиллерийских складов не обновлялась с 2024 года.

Об сокращении запасов российских танков сообщается не впервые. Как сообщал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, к апрелю 2025 года Россия потеряла более четырех тысяч танков в ходе войны в Украине.

По оценке Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), Россия сталкивается с серьезными ограничениями в производстве новой бронетехники. Среди ключевых факторов — нехватка промышленных мощностей, устаревшее оборудование, а также дефицит высокотехнологичных импортных компонентов.