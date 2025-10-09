Таджикистанским военным дали понюхать нашатырь перед приездом Путина

Владимир Путин поздно вечером 8 октября прилетел в столицу Таджикистана Душанбе для участия в трехдневных мероприятиях и двусторонних переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые должны пройти в середине дня 9 октября. Перед приездом Путина солдатам роты почетного караула дали понюхать нашатырь, утверждает специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Путина встречал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Оба они долго шли вдоль специально разбитых цветочных клумб, из-за которых кортеж не смог подъехать к трапу самолета. «Я таких выдающихся клумб на аэродромном поле, признаться, никогда не видел», — отмечает Колесников.

В это время на площади Дружбы заканчивались последние приготовления и Путина ждали журналисты, а также почетный караул. «Ответственный прошелся вдоль всего строя туда и обратно и что-то сунул под нос каждому солдату. Я уловил явственный запах нашатыря. Таджикские технологии вызывали интерес, причем жгучий», — подметил бессменный член кремлевского пула от «Коммерсанта».

Главным событием в Душанбе станет встреча Путина и Алиева, о которой они договорились в ходе телефонного разговора 7 октября. «Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», — пояснил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Предыдущая личная беседа Путина и Алиева прошла в декабре 2024 года и была посвящена сбитому в российском воздушном пространстве самолету «Азербайджанских авиалиний», который в результате потерпел крушение в Казахстане.