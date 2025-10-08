EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые проверили стереотип о популярности «плохих парней»

2 минуты чтения 14:44 | Обновлено: 15:07
Ученые проверили стереотип о популярности «плохих парней»

Новое исследование подтвердило расхожий стереотип о том, что дерзкие и настойчивые мужчины нравятся женщинам больше, чем милые и добрые. Как выяснилось, последние реже состоят в романтических отношениях. Результаты работы публикует The Times.

Чтобы выяснить, как личностные черты влияют на шансы завести романтические отношения, ученые проанализировали данные почти четырех тысяч взрослых из Австралии, Дании и Швеции. В анкетировании они просили респондентов описать свой характер и ответить, есть ли у них партнер.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Результаты показали, что доброжелательность — ученые определяют ее как сочетание эмпатии, терпения и готовность к сотрудничеству — скорее мешает мужчинам в поиске любви. Чем выше у мужчины был уровень доброжелательности, тем меньше вероятность, что он состоит в отношениях. И, напротив, экстраверсия — уверенность, энергичность и общительность — была связана с большим успехом в отношениях. 

Авторы исследования объясняют это влиянием традиционных гендерных стереотипов. Напористость и самостоятельность до сих пор воспринимаются как привлекательные мужские качества, тогда как проявление тревожности или уязвимости нередко ассоциируется со слабостью. «Получается, что даже в прогрессивных обществах люди, чьи черты не соответствуют гендерным стереотипам, сталкиваются с трудностями в построении отношений. Им, возможно, приходится выбирать между искренностью и романтическим успехом», — говорит исследователь Филип Форс Коннолли.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

У женщин, напротив, зависимость между характером и личной жизнью оказалась значительно слабее, пишет The Times.  Доброжелательные и терпеливые женщины имели примерно те же шансы на отношения, что и менее эмпатичные. Экстраверсия также почти не влияла на вероятность иметь партнера. Общительные и застенчивые женщины вступали в отношения одинаково часто.

При этом ученые подчеркивают, что доброжелательность и уступчивость оказываются очень важными уже внутри отношений. Мужчины и женщины с этими качествами чаще сообщали о большей удовлетворенности своим союзом. «Черты, которые помогают завести отношения, не обязательно те, что делают их счастливыми», — резюмировал Коннолли.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:фильм «Плохие парни» / Columbia Pictures

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования