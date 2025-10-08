Ученые проверили стереотип о популярности «плохих парней»

Новое исследование подтвердило расхожий стереотип о том, что дерзкие и настойчивые мужчины нравятся женщинам больше, чем милые и добрые. Как выяснилось, последние реже состоят в романтических отношениях. Результаты работы публикует The Times.

Чтобы выяснить, как личностные черты влияют на шансы завести романтические отношения, ученые проанализировали данные почти четырех тысяч взрослых из Австралии, Дании и Швеции. В анкетировании они просили респондентов описать свой характер и ответить, есть ли у них партнер.

Результаты показали, что доброжелательность — ученые определяют ее как сочетание эмпатии, терпения и готовность к сотрудничеству — скорее мешает мужчинам в поиске любви. Чем выше у мужчины был уровень доброжелательности, тем меньше вероятность, что он состоит в отношениях. И, напротив, экстраверсия — уверенность, энергичность и общительность — была связана с большим успехом в отношениях.

Авторы исследования объясняют это влиянием традиционных гендерных стереотипов. Напористость и самостоятельность до сих пор воспринимаются как привлекательные мужские качества, тогда как проявление тревожности или уязвимости нередко ассоциируется со слабостью. «Получается, что даже в прогрессивных обществах люди, чьи черты не соответствуют гендерным стереотипам, сталкиваются с трудностями в построении отношений. Им, возможно, приходится выбирать между искренностью и романтическим успехом», — говорит исследователь Филип Форс Коннолли.

У женщин, напротив, зависимость между характером и личной жизнью оказалась значительно слабее, пишет The Times. Доброжелательные и терпеливые женщины имели примерно те же шансы на отношения, что и менее эмпатичные. Экстраверсия также почти не влияла на вероятность иметь партнера. Общительные и застенчивые женщины вступали в отношения одинаково часто.

При этом ученые подчеркивают, что доброжелательность и уступчивость оказываются очень важными уже внутри отношений. Мужчины и женщины с этими качествами чаще сообщали о большей удовлетворенности своим союзом. «Черты, которые помогают завести отношения, не обязательно те, что делают их счастливыми», — резюмировал Коннолли.