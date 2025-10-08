EN
Россиянам рассказали о продуктах с «гормоном счастья»

2 минуты чтения 19:44 | Обновлено: 19:48

Столичный Роспотребнадзор рассказал россиянам о том, какие продукты помогают организму вырабатывать «гормон счастья» — серотонин — и как его увеличить в эти пасмурные осенние дни. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». 

По данным ведомства, больше всего серотонина содержится в жирных сортах сыра. Например, в 100 граммах «Швейцарского» — до 1000 миллиграммов триптофана (аминокислоты, которая способна стимулировать выработку серотонина), что в четыре раза превышает суточную норму. Почти столько же в «Рокфоре», «Чеддере» и «Пошехонском». Чуть меньше — в «Пармезане», «Фете», брынзе, молоке и других молочных продуктах.

На втором месте по содержанию вещества — яйца, любые. Далее в списке — мясо, птица, рыба и морепродукты: горбуша, морской окунь, сельдь, скумбрия, ставрида, судак, треска, щука и кальмары. 

Сообщается, что триптофан также можно получить из круп: кукурузной, перловой, пшеничной, а также гречки, овсянки и манки. В качестве перекуса Роспотребнадзор рекомендует орехи и семечки — арахис, миндаль, грецкий и кедровый орех, фундук, фисташки, кунжут и подсолнечник. Из грибов ведомство выделяет белые, шиитаке и вешенки.

Медики также напомнили: чтобы триптофан усвоился и начал вырабатывать серотонин, организму нужны углеводы. 

По данным сервиса «Яндекс.Погода», до конца недели в Москве сохранится стабильно прохладная погода. Днем температура будет держаться в пределах плюс 11–15 градусов, а ночью — опускаться до плюс 9–12 градусов. Осадков не ожидается — синоптики не прогнозируют даже легких дождей. Атмосферное давление, как отмечается, останется в пределах нормы — от 752 до 755 миллиметров ртутного столба, без резких колебаний.

«Низкое давление в Москве определяет облачность, поэтому небольшой дождик прогнозируется, условий для сильных дождей нет. В целом за всю неделю выпадет от 4 до 10 мм [осадков]», — сообщил ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, дневные температуры в течение недели будут превышать климатическую норму примерно на 3,5 градуса. Однако уже к выходным в городе вновь пройдут дожди, а в начале следующей недели осадки станут интенсивнее, при этом температура воздуха опустится до плюс 10 градусов.

