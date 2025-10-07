Россиянам пообещали продавать сигареты и алкоголь онлайн

Жителям России могут разрешить покупать сигареты и алкоголь онлайн уже в 2027 году, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Святика.

ЦБТ является оператором российской Единой биометрической системы, в ней хранятся биометрические данные россиян, собранные для использования государственными органами и коммерческими компаниями.

Она создала таблетку, изменившую мир Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт Мир 15 минут чтения

Святик также рассказал, что уже в следующем году россиянам могут разрешить покупать онлайн российские вина. При этом в 2025 году эксперимент по онлайн-продаже товаров с установленным возрастным ограничением может стартовать с энергетиков.

Пилотный проект по продаже российского вина ЦБТ планирует запустить во втором квартале 2026 года, остальной алкоголь и сигареты онлайн купить можно будет не раньше четвертого квартала 2027 года. Покупку можно будет осуществить только с использованием биометрии.

Под снегом Солдатской горы В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал Криминал 17 минут чтения

Также во время своего выступления Святик анонсировал введение возможности оплаты по биометрии во всех метрополитенах России до конца 2025 года. По его словам, сейчас сервис работает в пяти российских метрополитенах из семи, он не назвал список городов, в которых пока нельзя оплатить проезд биометрией. По данным из открытых источников, система полностью работает в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Самаре. Тестирование ведется в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Также ЦБТ планирует провести тесты работы биометрической системы при посадке на поезда и самолеты. По словам Святика, этот сервис должен работать в виде «зеленого коридора» от такси до гейта. Он также заявил о том, что в России уже можно посетить МФЦ и заселиться в гостиницу без использования паспорта.