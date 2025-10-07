Россиянам пообещали продавать сигареты и алкоголь онлайн

Жителям России могут разрешить покупать сигареты и алкоголь онлайн уже в 2027 году, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Святика.
ЦБТ является оператором российской Единой биометрической системы, в ней хранятся биометрические данные россиян, собранные для использования государственными органами и коммерческими компаниями.
Святик также рассказал, что уже в следующем году россиянам могут разрешить покупать онлайн российские вина. При этом в 2025 году эксперимент по онлайн-продаже товаров с установленным возрастным ограничением может стартовать с энергетиков.
Пилотный проект по продаже российского вина ЦБТ планирует запустить во втором квартале 2026 года, остальной алкоголь и сигареты онлайн купить можно будет не раньше четвертого квартала 2027 года. Покупку можно будет осуществить только с использованием биометрии.
Также во время своего выступления Святик анонсировал введение возможности оплаты по биометрии во всех метрополитенах России до конца 2025 года. По его словам, сейчас сервис работает в пяти российских метрополитенах из семи, он не назвал список городов, в которых пока нельзя оплатить проезд биометрией. По данным из открытых источников, система полностью работает в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Самаре. Тестирование ведется в Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Также ЦБТ планирует провести тесты работы биометрической системы при посадке на поезда и самолеты. По словам Святика, этот сервис должен работать в виде «зеленого коридора» от такси до гейта. Он также заявил о том, что в России уже можно посетить МФЦ и заселиться в гостиницу без использования паспорта.