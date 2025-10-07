СМИ: россиянка с дочерью застряли в ОАЭ из-за бывшего мужа

Россиянка Лилия Г. вместе с шестилетней дочерью не могут покинуть ОАЭ из-за запрета на выезд из страны, который наложил на ребенка ее отец и бывший муж женщины. Они встретились в Дубае, чтобы отметить день рождения девочки, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Лилия вышла замуж за египтянина Али (имя изменено) в 2017 году, но спустя два года брак распался, а женщина вернулась домой вместе с ребенком. При этом, по ее словам, Али оформил развод самостоятельно, не спросив согласия Лилии. Алименты на содержание общей дочери мужчина не платил, отмечают журналисты.

Бывшие супруги и их общий ребенок встретились в июне, чтобы отпраздновать день рождения девочки. Уже под конец отпуска Лилия узнала, что ее дочь не может вылететь из ОАЭ из-за тайно наложенного бывшим мужем запрета. Он также подал в суд — Али надеется выиграть право на опеку над ребенком и вывезти дочь в Египет.

У Лилия два гражданства — России и Армении, в консульствах обеих стран не смогли помочь ей с оформлением выезда из страны, женщина постоянно проживает в Ереване. В Дубае она живет у знакомых и судится с бывшим мужем. По словам Лилии, он открывает сразу несколько дел против нее.

Каждый новый судебный процесс, как рассказала Лилия, обходится ей в несколько тысяч долларов, которые идут на оплату услуг юристов — живущим в Москве родителям женщины пришлось продать свое имущество, чтобы помочь дочери и внучке. При этом Лилия отмечает, что за четыре месяца разбирательств не получала ни одного звонка от Али, который, по ее словам, не интересуется состоянием их дочери.