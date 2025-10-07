Спетая во время застолья песня обернулась судом для супружеской пары

В Славянском районе Краснодарского края осудили супружескую пару за исполнение песни на украинском языке во время застолья. Их признали виновными в «дискредитации» российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

«Контекст исполнения был связан с дискредитацией использования Вооруженных сил России. Видеоролик с песней был опубликован в статусе в мессенджере», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что фигуранты дела «раскаялись» во время заседания. Суд назначил им административное наказание в виде штрафов в размере 30 тысяч рублей каждому.

Это не первый случай когда исполнение украинских песен становится поводом для привлечения к ответственности в Краснодарском крае. По данным регионального управления Министерства внутренних дел, ранее там был задержан местный житель, который отмечал день рождения в кругу родственников под украинские песни.

«В хуторе Бараниковском Славянского района сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю, совместно с участковыми уполномоченными полиции, задержан 39-летний местный житель. Мужчине придется ответить за скандальное видео, на котором запечатлено, как он с родственницами пел украинские песни. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП)», — говорилось в сообщении ведомства.

Также отмечалось, что в отношении задержанного силовики решают вопрос о привлечении к ответственности за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил» России (ст. 20.3.3 КоАП).