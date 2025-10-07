EN
Общество

Спетая во время застолья песня обернулась судом для супружеской пары

2 минуты чтения 18:53 | Обновлено: 19:14

В Славянском районе Краснодарского края осудили супружескую пару за исполнение песни на украинском языке во время застолья. Их признали виновными в «дискредитации» российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

«Контекст исполнения был связан с дискредитацией использования Вооруженных сил России. Видеоролик с песней был опубликован в статусе в мессенджере», — говорится в пресс-релизе.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество

Отмечается, что фигуранты дела «раскаялись» во время заседания. Суд назначил им административное наказание в виде штрафов в размере 30 тысяч рублей каждому.

Это не первый случай когда исполнение украинских песен становится поводом для привлечения к ответственности в Краснодарском крае. По данным регионального управления Министерства внутренних дел, ранее там был задержан местный житель, который отмечал день рождения в кругу родственников под украинские песни. 

«В хуторе Бараниковском Славянского района сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю, совместно с участковыми уполномоченными полиции, задержан 39-летний местный житель. Мужчине придется ответить за скандальное видео, на котором запечатлено, как он с родственницами пел украинские песни. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП)», — говорилось в сообщении ведомства.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество

Также отмечалось, что в отношении задержанного силовики решают вопрос о привлечении к ответственности за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил» России (ст. 20.3.3 КоАП).

