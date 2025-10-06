EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

СМИ назвали возможного преемника Кука на посту главы Apple

2 минуты чтения 17:19 | Обновлено: 17:20

Apple начала активнее продвигать главу аппаратного подразделения Джона Тернуса на фоне подготовки к смене руководства компании. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что генеральному директору Apple Тиму Куку, которому в ноябре исполнится 65 лет, может вскоре потребоваться преемник.

«Тернус — харизматичный лидер и один из самых уважаемых инженеров в компании», — говорится в материале. По данным издания, он стал ключевым участником принятия решений по продуктовым стратегиям Apple и получил больше полномочий от Кука.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

Bloomberg пишет, что компания сохраняла стабильность топ-менеджмента на протяжении последних десяти лет, однако сейчас начинается «смена караула». В июле операционный директор Джефф Уильямс, которого ранее рассматривали в качестве преемника Кука, передал свои обязанности и готовится покинуть компанию до конца года. За ним могут последовать и другие руководители — глава подразделения искусственного интеллекта Джон Джанандреа и директор по аппаратным технологиям Джонни Сруджи, который, по сведениям журналистов, пока «оценивает свое будущее» в компании.

Тернус, возглавляющий направление аппаратной инженерии, стал заметной фигурой Apple в 2021 году, когда занял должность старшего вице-президента. Он представлял новые модели iPhone, iPad и Mac, а в сентябре этого года провел запуск iPhone 17 в Лондоне. Ранее этим занимался сам Кук.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

По данным Bloomberg, Тернусу 50 лет — столько же было Куку, когда тот возглавил Apple в 2011 году. При благоприятном исходе он может руководить компанией десять лет или дольше. Руководство Apple считает, что именно инженер с глубоким пониманием технологий способен вернуть компании лидерство в разработке новых категорий продуктов — от искусственного интеллекта до дополненной реальности.

Покинув пост генерального директора Apple, Кук, по информации издания, может возглавить совет директоров компании. Подобную схему использовали Джефф Безос, Ларри Эллисон и Билл Гейтс, что помогло их компаниям обеспечить преемственность управления.

Ранее Apple столкнулась с трудностями в области искусственного интеллекта и задержками в запуске обновленных версий голосового ассистента Siri. Аналитики отмечают, что новое поколение руководства может стать для компании «технологическим перезапуском» после более чем десятилетия стабильного, но осторожного руководства Кука.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял