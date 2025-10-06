СМИ назвали возможного преемника Кука на посту главы Apple

Apple начала активнее продвигать главу аппаратного подразделения Джона Тернуса на фоне подготовки к смене руководства компании. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что генеральному директору Apple Тиму Куку, которому в ноябре исполнится 65 лет, может вскоре потребоваться преемник.

«Тернус — харизматичный лидер и один из самых уважаемых инженеров в компании», — говорится в материале. По данным издания, он стал ключевым участником принятия решений по продуктовым стратегиям Apple и получил больше полномочий от Кука.

Под снегом Солдатской горы В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал Криминал 17 минут чтения

Bloomberg пишет, что компания сохраняла стабильность топ-менеджмента на протяжении последних десяти лет, однако сейчас начинается «смена караула». В июле операционный директор Джефф Уильямс, которого ранее рассматривали в качестве преемника Кука, передал свои обязанности и готовится покинуть компанию до конца года. За ним могут последовать и другие руководители — глава подразделения искусственного интеллекта Джон Джанандреа и директор по аппаратным технологиям Джонни Сруджи, который, по сведениям журналистов, пока «оценивает свое будущее» в компании.

Тернус, возглавляющий направление аппаратной инженерии, стал заметной фигурой Apple в 2021 году, когда занял должность старшего вице-президента. Он представлял новые модели iPhone, iPad и Mac, а в сентябре этого года провел запуск iPhone 17 в Лондоне. Ранее этим занимался сам Кук.

У меня лопнул глаз от удара мужа Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром Общество 12 минут чтения

По данным Bloomberg, Тернусу 50 лет — столько же было Куку, когда тот возглавил Apple в 2011 году. При благоприятном исходе он может руководить компанией десять лет или дольше. Руководство Apple считает, что именно инженер с глубоким пониманием технологий способен вернуть компании лидерство в разработке новых категорий продуктов — от искусственного интеллекта до дополненной реальности.

Покинув пост генерального директора Apple, Кук, по информации издания, может возглавить совет директоров компании. Подобную схему использовали Джефф Безос, Ларри Эллисон и Билл Гейтс, что помогло их компаниям обеспечить преемственность управления.

Ранее Apple столкнулась с трудностями в области искусственного интеллекта и задержками в запуске обновленных версий голосового ассистента Siri. Аналитики отмечают, что новое поколение руководства может стать для компании «технологическим перезапуском» после более чем десятилетия стабильного, но осторожного руководства Кука.