Общество

Ученые рассказали о влиянии понедельников на здоровье

2 минуты чтения 10:25

Китайские ученые выяснили, что понедельник может вызывать больший уровень стресса, чем другие рабочие дни, а реакция организма на него может сохраняться после ухода с работы. Об этом сообщает Scientific American.

Как пишет издание, термином «понедельничная хандра» на протяжении десятилетий обозначались коллективные жалобы работников по поводу начала рабочей недели. Исследования предыдущих лет показали, что по понедельникам у людей повышается уровень тревожности и стресса. Также в этот день недели увеличивается число самоубийств, а вероятность внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний больше на 19%.

Теперь ученые выяснили, что влияние понедельников может выходить за рамки колебаний настроения. Так, у людей, которые рассказали о тревоге по понедельникам, в течение нескольких месяцев наблюдалась повышенная активность системы реагирования на стресс. Этот эффект сохранялся даже у тех, кто уже вышел на пенсию, из-за чего исследователи предположили, что «стресс понедельников» остается с некоторыми людьми на всю жизнь.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Как пишет Scientific American, предыдущие исследования показали, что уровень кортизола, основного гормона стресса, может быть выше в будние дни по сравнению с выходными. Теперь ученые опросили более 3,5 тысяч человек, из которых 281 сообщил о чувстве тревоги в понедельник, а 1080 — в другой день недели. Также некоторые добровольцы предоставили образцы своих волос, что позволило измерить уровень кортизола.

Результаты анализа показали, что у людей, которые сообщали о чувстве тревоги по понедельникам, уровень кортизола в образцах волос, собранных через два месяца после опроса, был в среднем на 23% выше, чем у тех, кто испытывал тревогу в другие дни. Этот эффект наблюдался как у тех, кто работает, так и у тех, кто уже вышел на пенсию.

«Другими словами, биологическое воздействие понедельничной тревожности, по-видимому, сохраняется даже после того, как режим рабочей недели постепенно исчезает из повседневной жизни», — заключили ученые.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

По их словам, тревога в первый день рабочей недели оказывает гораздо большее влияние на уровень гормонов стресса в организме, чем тревога в другие дни. Причиной этого, по мнению исследователей, может быть переход от выходных к более структурированным рабочим дням, к которым каждый человек адаптируется по-разному. Еще одной возможной причиной авторы исследования назвали высокий уровень неопределенности, с которым сотрудники сталкиваются по понедельникам.

Ученые добавили, что повторяющийся понедельничный стресс может накапливаться с течением жизни. Вероятно, некоторые люди испытывают стресс по понедельникам настолько регулярно, что реакция на него становится автоматической. Это может отражать «глубоко укоренившиеся» привычки мозга и тела, сформированные под влиянием многолетней рабочей рутины.

