Ученые рассказали о влиянии понедельников на здоровье

Китайские ученые выяснили, что понедельник может вызывать больший уровень стресса, чем другие рабочие дни, а реакция организма на него может сохраняться после ухода с работы. Об этом сообщает Scientific American.

Как пишет издание, термином «понедельничная хандра» на протяжении десятилетий обозначались коллективные жалобы работников по поводу начала рабочей недели. Исследования предыдущих лет показали, что по понедельникам у людей повышается уровень тревожности и стресса. Также в этот день недели увеличивается число самоубийств, а вероятность внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний больше на 19%.

Теперь ученые выяснили, что влияние понедельников может выходить за рамки колебаний настроения. Так, у людей, которые рассказали о тревоге по понедельникам, в течение нескольких месяцев наблюдалась повышенная активность системы реагирования на стресс. Этот эффект сохранялся даже у тех, кто уже вышел на пенсию, из-за чего исследователи предположили, что «стресс понедельников» остается с некоторыми людьми на всю жизнь.

Как пишет Scientific American, предыдущие исследования показали, что уровень кортизола, основного гормона стресса, может быть выше в будние дни по сравнению с выходными. Теперь ученые опросили более 3,5 тысяч человек, из которых 281 сообщил о чувстве тревоги в понедельник, а 1080 — в другой день недели. Также некоторые добровольцы предоставили образцы своих волос, что позволило измерить уровень кортизола.

Результаты анализа показали, что у людей, которые сообщали о чувстве тревоги по понедельникам, уровень кортизола в образцах волос, собранных через два месяца после опроса, был в среднем на 23% выше, чем у тех, кто испытывал тревогу в другие дни. Этот эффект наблюдался как у тех, кто работает, так и у тех, кто уже вышел на пенсию.

«Другими словами, биологическое воздействие понедельничной тревожности, по-видимому, сохраняется даже после того, как режим рабочей недели постепенно исчезает из повседневной жизни», — заключили ученые.

По их словам, тревога в первый день рабочей недели оказывает гораздо большее влияние на уровень гормонов стресса в организме, чем тревога в другие дни. Причиной этого, по мнению исследователей, может быть переход от выходных к более структурированным рабочим дням, к которым каждый человек адаптируется по-разному. Еще одной возможной причиной авторы исследования назвали высокий уровень неопределенности, с которым сотрудники сталкиваются по понедельникам.

Ученые добавили, что повторяющийся понедельничный стресс может накапливаться с течением жизни. Вероятно, некоторые люди испытывают стресс по понедельникам настолько регулярно, что реакция на него становится автоматической. Это может отражать «глубоко укоренившиеся» привычки мозга и тела, сформированные под влиянием многолетней рабочей рутины.