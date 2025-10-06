EN
Общество

Туман и облачность пообещали москвичам

2 минуты чтения 08:17 | Обновлено: 08:28

6 октября на московский регион опустятся туманы, видимость в районе некоторых аэропортов Москвы не будет превышать 400-600 метров, пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик называет это погодное явление главным признаком наступления классической «золотой осени». По его данным, аэродром во Внуково частично закрыт туманом, видимость там составляет около одного километра. В Домодедово и Жуковском туман еще сильнее — видимость здесь составляет 300-400 метров и 600 метров соответственно.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

В четвертом столичном аэропорту Шереметьево видимость значительно лучше — 2,6 километра. Горожане могут наблюдать около своих домов дымку, видимость в районе ВДНХ составляет 2,4 километра, пишет Тишковец.

Также синоптик отметил, что температура в Москве сегодня днем составит от +11 до +14 градусов по Цельсию с ветром силой от трех до восьми метров в секунду. В понедельник Тишковец ожидает небольшой дождь в Москве, осадки могут местами также выпасть в Московской области. Небо при этом закрыто облаками на 100%.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

В течение недели москвичей ожидает пасмурная погода, время от времени будут идти небольшие осадки и приходить туманы. При этом, как считает Тишковец, в ближайшие две недели в Москве не будет снега, холода и ледяных дождей.

Температура в течение начавшейся недели будет на несколько градусов теплее климатической нормы — от +10 до +13 в дневное время и от +6 до +9 по ночам. РБК со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода» отмечает, что 6 октября влажность в Москве составит примерно 90%, скорость ветра ожидается преимущественно на отметке в 1 метр в секунду.

