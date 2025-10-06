Стояние в длинных очередях стало модным трендом

Жители Лондона начали воспринимать стояние в многочасовых очередях как часть культурного опыта и способ провести время с единомышленниками. Об этом сообщает Би-би-си, приводя в качестве примера открытие в Лондоне первого магазина корейской косметики Skin Cupid, куда пришли сотни людей, некоторые из которых заняли место у входа за 12 часов до открытия.
«Очередь — это захватывающе и волнительно, это ощущение ожидания, когда думаешь: “Я наконец здесь”», — рассказала 16-летняя Кристина Спенс, стоявшая в очереди вместе с матерью и сестрой. По их словам, ожидание превращается в социальное событие, где люди знакомятся, общаются и делятся историями о предыдущих стояниях в очередях.
Психолог Нилуфар Ахмед из Бристольского университета объяснила, что феномен связан с ожиданием вознаграждения. «Предвкушение удовольствия вызывает выброс дофамина, который заставляет людей чувствовать себя хорошо», — пояснила она. Особенно привлекательным становится участие в очередях за товарами ограниченного выпуска или на мероприятия с ограниченным доступом.
Ритейлеры и бренды подхватили эту тенденцию, превращая очереди в элемент маркетинга. Так: японская сеть одежды Uniqlo устроила перед открытием своего первого магазина в Ливерпуле выступление барабанщиков и раздавала подарочные наборы, а британская марка Barbour предлагала посетителям собственные сумки и букеты на мероприятии во время Лондонской недели моды.
По данным лондонского Института практиков рекламы, бюджеты компаний на так называемый «опытный маркетинг» растут рекордными темпами. Так, в начале 2025 года они выросли более чем на 23%. Основатель маркетингового агентства Savvy Кэтрин Шаттлворт отметила, что подобные форматы «становятся важной частью медиамикса и особенно популярны в Великобритании».
Контентмейкер Нас Ганев подчеркнул, что очереди сами по себе становятся контентом. По его словам, люди снимают и публикуют видео о своих впечатлениях, демонстрируя эксклюзивность происходящего. По его словам, «люди любят ощущение причастности и возможность рассказать об этом в соцсетях».
Некоторые участники приходят ради бесплатных подарков. «Они раздают целую сумку товаров — это весело, я обязательно вернусь», — сказала 31-летняя Филиппа Обисор. Другие подчеркивают саму атмосферу событий: «Важно не только получить подарок, но и то, как приятно провести время», — добавила участница Тахира Джан.
Маркетолог Милли Дэвисон из компании One Events UK отметила, что подобные очереди помогают брендам «прорваться сквозь шум» и выделиться в насыщенной медиасреде. «Покупатели устали от традиционной рекламы и хотят быть частью чего-то большего», — сказала она.
По данным Би-би-си, первые 200 посетителей магазина Skin Cupid получили браслеты и подарочные наборы. Большинство участников очереди называли происходящее веселым и позитивным опытом.