Общество

Стояние в длинных очередях стало модным трендом

2 минуты чтения 18:07 | Обновлено: 19:38

Жители Лондона начали воспринимать стояние в многочасовых очередях как часть культурного опыта и способ провести время с единомышленниками. Об этом сообщает Би-би-си, приводя в качестве примера открытие в Лондоне первого магазина корейской косметики Skin Cupid, куда пришли сотни людей, некоторые из которых заняли место у входа за 12 часов до открытия.

«Очередь — это захватывающе и волнительно, это ощущение ожидания, когда думаешь: “Я наконец здесь”», — рассказала 16-летняя Кристина Спенс, стоявшая в очереди вместе с матерью и сестрой. По их словам, ожидание превращается в социальное событие, где люди знакомятся, общаются и делятся историями о предыдущих стояниях в очередях.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

Психолог Нилуфар Ахмед из Бристольского университета объяснила, что феномен связан с ожиданием вознаграждения. «Предвкушение удовольствия вызывает выброс дофамина, который заставляет людей чувствовать себя хорошо», — пояснила она. Особенно привлекательным становится участие в очередях за товарами ограниченного выпуска или на мероприятия с ограниченным доступом.

Ритейлеры и бренды подхватили эту тенденцию, превращая очереди в элемент маркетинга. Так: японская сеть одежды Uniqlo устроила перед открытием своего первого магазина в Ливерпуле выступление барабанщиков и раздавала подарочные наборы, а британская марка Barbour предлагала посетителям собственные сумки и букеты на мероприятии во время Лондонской недели моды.

По данным лондонского Института практиков рекламы, бюджеты компаний на так называемый «опытный маркетинг» растут рекордными темпами. Так, в начале 2025 года они выросли более чем на 23%. Основатель маркетингового агентства Savvy Кэтрин Шаттлворт отметила, что подобные форматы «становятся важной частью медиамикса и особенно популярны в Великобритании».

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Контентмейкер Нас Ганев подчеркнул, что очереди сами по себе становятся контентом. По его словам, люди снимают и публикуют видео о своих впечатлениях, демонстрируя эксклюзивность происходящего. По его словам, «люди любят ощущение причастности и возможность рассказать об этом в соцсетях».

Некоторые участники приходят ради бесплатных подарков. «Они раздают целую сумку товаров — это весело, я обязательно вернусь», — сказала 31-летняя Филиппа Обисор. Другие подчеркивают саму атмосферу событий: «Важно не только получить подарок, но и то, как приятно провести время», — добавила участница Тахира Джан.

Маркетолог Милли Дэвисон из компании One Events UK отметила, что подобные очереди помогают брендам «прорваться сквозь шум» и выделиться в насыщенной медиасреде. «Покупатели устали от традиционной рекламы и хотят быть частью чего-то большего», — сказала она.

По данным Би-би-си, первые 200 посетителей магазина Skin Cupid получили браслеты и подарочные наборы. Большинство участников очереди называли происходящее веселым и позитивным опытом.

