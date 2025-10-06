Доктор наук назвал «оптимальные правила» для хорошего сна

Профессор из Университета Паркера, обладатель докторской степени по биоэнергетике Энди Галпин рассказал, что использование трекеров сна может привести к ортосомнии — расстройству, связанному с одержимостью хорошим сном, — и напротив ухудшить его качество. Эксперт дал советы о том, что на самом деле поможет улучшить сон, передает The Independent.
По словам Галпина, трекеры сна дают «хорошее представление» о его продолжительности, но показатели относительно качества сна и того, сколько времени человек находится в каждой из его фаз, отличаются в зависимости от устройства и приложения.
«Это не совсем то, что ученые считают качеством сна, но именно так потребитель воспринимает качество сна: «Какую оценку я получил на своем носимом устройстве?» Это немедицинские устройства, которые неточны и не отражают качество сна», — заявил Галпин. Он добавил, что из-за этого те, кто на самом деле хорошо спят, могут получить плохую оценку в трекере.
Эксперт пояснил, что эффективный сон складывается из продолжительности, качества, регулярности и сопутствующих факторов, например, самочувствия человека. Галпин считает, что для оценки качества сна без использования технологий нужно ответить на вопрос о своем самочувствии.
«Если я просыпаюсь полностью отдохнувшим, бодрым, полным сил, тренируюсь, восстанавливаюсь, чувствую себя великолепно, а потом ночью хочу спать — мне все равно, что говорит фитнес-трекер», — добавил Галпин. Также, по его словам, чувство сонливости и затем усталости под конец дня — нормальное явление.
Галпин и его коллеги разработали «оптимальные правила» для хорошего сна. В них он рекомендует уменьшить уровень внешнего шума, в том числе с помощью берушей; приглушить свет как минимум за три часа до сна, используя лампы с теплым светом или специальные очки, если нет возможности контролировать яркость освещения; не пользоваться гаджетами как минимум за полчаса до сна; поддерживать прохладную температуру — примерно на уровне 17–20 градусов по Цельсию — и умеренную влажность в спальне, а при холодной погоде принимать горячий душ за несколько часов до сна.
Помимо этого, Галпин посоветовал поставить очистители воздуха, поскольку тяжелые частицы могут негативно повлиять на качество сна, а также регулярно убираться в спальне и стирать постельное белье. Эксперт обратил внимание, что сон на спине может усугубить проблемы с дыханием, а правильный наклон кровати может помочь справиться с храпом.
Также Галпин заявил, что использование эфирного масла лаванды может улучшить сон, поскольку оно помогает снизить тревожность. В случае, если люди спят вдвоем в одной кровати, и у них разные предпочтения во время сна, им стоит задуматься о сне в отдельных кроватях, считает эксперт. По его словам, домашних питомцев тоже не стоит брать с собой в постель.