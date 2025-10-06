EN
СМИ: подросток изнасиловал 11-летнего мальчика в больнице

2 минуты чтения 13:57

В одной из психиатрических больниц Краснодара 17-летний пациент изнасиловал 11-летнего. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на мать еще одного лечащегося там подростка, который утверждает, что былсвидетелем акта сексуализированного насилия. При этом, по словам женщины по имени Елена, руководство больницы назвало произошедшее «баловством».

Она рассказала, что 4 октября приехала в краснодарскую психиатрическую больницу №7, чтобы навестить проходящего там лечение несовершеннолетнего сына. При встрече мальчик рассказал ей, что видел, как 17-летний пациент «сует член в попу» 11-летнему соседу по палате. Кроме того, по словам мальчика, другие лечащиеся в больнице подростки «писали на голову» жертве сексуализированного насилия и «накакали на его полотенце».

Елена сообщила о произошедшем руководству медицинского учреждения, однако там ей ответили, что в курсе случившегося, и заявили, что подростки-пациенты «просто баловались», поэтому их расселили по разным палатам.

Елена также рассказала, что по факту случившегося проверку в больнице провели сотрудники Следственного комитета, а совершивший изнасилование 17-летний пациент признался в содеянном одному из следователей. Тем не менее силовики ничего официально не сообщали о случившемся.

В свою очередь, руководство больницы, утверждавшее, что они сообщили в полицию о произошедшем раньше Елены, выписали предполагаемого насильника еще на прошлой неделе. Женщина убеждена, что это было сделано, чтобы «замять ситуацию».

