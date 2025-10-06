Ученые назвали необходимый минимум физических упражнений в неделю

Люди, которые регулярно занимаются спортом по два часа в неделю, испытывают меньше боли в суставах, реже посещают терапевта и берут меньше больничных. Об этом со ссылкой на результаты исследования британских ученых пишет The Guardian.

В исследовании ученых из Манчестерского столичного университета (MMU), благотворительной организации Nuffield Health и экономической компании Frontier Economics приняли участие более 40 тысяч людей, страдающих от болей в суставах. В течение трех месяцев участники проходили комплексную спортивную программу, направленную на улучшение подвижности, стабильности, силы и состояния сердечно-сосудистой системы. Под руководством тренера-реабилитолога участники занимались по одному часу два раза в неделю.

Результаты спортивной программы показали значительные улучшения: в среднем боль в суставах у участников снизилась на 35%, количество визитов к терапевтам сократилось на 29%, а число больничных дней уменьшилось почти вдвое. Кроме того, потребность в помощи со стороны семьи снизилась на 21%.

«Индивидуально подобранные, структурированные упражнения — одно из самых эффективных средств лечения хронических заболеваний. Если бы движение было таблеткой, это было бы самое мощное лекарство в мире, но оно по-прежнему недостаточно широко назначается. Интеграция физической активности в основную систему здравоохранения изменила бы жизни в масштабах, с которым не сравнится ни одно лекарство», — прокомментировала результаты директор Nuffield Health доктор Давина Денишич.

Таким образом, всего два часа регулярных занятий спортом в неделю могут существенно улучшить качество жизни людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. По оценкам ученых, если 3,7 миллиона жителей Великобритании с болями в суставах начнут регулярно заниматься физической активностью, экономика страны сможет получить выгоду до 34 миллиардов фунтов стерлингов (45,7 миллиарда долларов) за счет снижения нагрузки на систему здравоохранения, сокращения числа больничных дней и повышения качества жизни пациентов и их семей.

Авторы исследования рекомендовали включить физические упражнения в стандартные протоколы лечения болей в суставах и подчеркнули, что движение может стать эффективным средством профилактики и терапии, которому следует уделять больше внимания в системе здравоохранения.