Ненависть к коллегам назвали полезной для карьеры

Наличие соперника на работе, к которому человек будет испытывать ненависть, может положительно сказаться на карьере и стимулировать продвижение сотрудника, пишет Business Insider.

Здоровая конкуренция с неприятным коллегой будет стимулировать человека работать лучше, а затем и бороться за повышение. А сам факт наличия соперника на работе может указывать на то, что человек находится на правильном пути в своей карьере.

Со ссылкой на данные опроса платформы Totaljobs, проведенного среди семи тысяч работников Великобритании, журналисты отмечают, что 60% опрошенных имеют минимум одного «врага» на работе. 43% респондентов заявили, что таких коллег у них не менее двух — 8% рассказали, что критериям «врага» соответствуют большинство их коллег.

Чаще всего ненавидимый коллега принадлежит к тому же полу, что и респондент — они взаимодействуют ежедневно. В материале отмечается, что ненависть к коллеге может проявляться по-разному — кто-то называет врагом конкурента в борьбе за повышение и похвалу от начальства, кто-то человека, создающего тяжелые условия работы. К третьей категории журналисты отнесли «тупых коллег» — они усложняют рабочий день всем окружающим своей некомпетентностью.

Значительная часть борьбы с коллегами на работе не напоминает открытое столкновение — это «пассивно-агрессивная сага», во время которой враждебные отношения могут перерасти в приятельские с взаимным уважением друг к другу со стороны бывших соперников.

Однако чрезмерная увлеченность враждебными отношениями с коллегой может иметь и негативные эффекты — их автор материала называет «карьерной дисморфией». Поэтому руководителям стоит следить за состоянием корпоративной культуры, а менеджерам подчеркивать важность сотрудничества для решения рабочих задач и ставить четкие критерии продвижения сотрудников по карьерной лестнице, чтобы рабочий процесс не превращался в «игру с нулевой суммой».