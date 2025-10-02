Кадыров обвинил в военных преступлениях критиковавшего переименование чеченских городов генерала

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал генерала и депутата Госдумы Владимира Шаманова попросить прощения за убийства мирных жителей республики, назвав его «гиеной», который «выводил из домов невинных людей и убивал». По словам Кадырова, за это Шаманов должен «пойти под трибунал». Так глава республики ответил депутату после того, как он раскритиковал предложение Парламента Чечни переименовать три чеченских города.

«Обращаюсь к тебе лично, Шаманов. Если слово “патриот” для тебя не пустой звук, собирай своих таких же сторонников и отправляйся на передовую в зону СВО. Посмотрим на твои “умения”. Твой “богатый опыт”, который ты накопил, издеваясь над мирным населением, нам известен не понаслышке. Поэтому ты не имеешь морального права сидеть в Думе и выдавать себя за “народного защитника”. Перестань прятаться за депутатским мандатом и громкими словами», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее Парламент Чечни внес в Госдуму законопроекты с просьбой переименовать три населенных пункта республики: город Серноводское — в Серноводск, город Шелковская — в Терек, а город Наурская — в Невре. 25 сентября Госдума одобрила эти инициативы в первом чтении, несмотря на возмущение Шаманова.

«В Чеченской Республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — заявил единоросс.

В пояснительных записках чеченский парламент указал, что две бывшие станицы и село в прошлом году стали городами, и теперь их названия, по правилам русского языка, не сочетаются с типом населенного пункта. Чиновники добавили, что город Шелковская больше не связан с производством шелка, а название «Наур» произошло из монгольского и татарского языков и означает «болотистая местность», что «по смысловой нагрузке не сочетается с населенным пунктом городского типа».

Парламент Чечни пояснил, что предлагает переименовать город Шелковская в Терек, потому что он находится на левом берегу одноименной реки, а Наурская — в Невре, потому что с чеченского языка это слово переводится как «север» и «отражает наиболее характерные признаки данного географического объекта, который расположен в северной части Чеченской Республики».

Военнослужащий Юрий Буданов в 2002 году был приговорен к 10 годам колонии, лишен звания полковника и ордена Мужества за похищение и убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Также его обвиняли в изнасиловании девушки, но позднее этот пункт был снят.

После условно-досрочного освобождения в 2009 году Буданов с помощью Шаманова получил квартиру в Москве. В 2011 году он был застрелен.

Кадыров обвинил Шаманова в том, что он публично защищал Буданова: «Для нас он навсегда останется символом зверств и позора того времени, а твое имя теперь стоит рядом с его именем. Ты должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа за убийства мирных жителей, грабежи и разрушения».

Правозащитники считают Шаманова причастным к ряду преступлений, совершенных российской армией во время Второй Чеченской войны. Сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов сообщал, что в сентябре 1999 года Шаманов запретил жителям Чечни выходить за пределы границ республики. По данным правозащитника, одним из последствий этого приказа стала бомбардировка колонны беженцев у села Шаами-Юрт.

Европейский суд по правам человека в 2005 году признал, что Шаманов несет ответственность за массовую гибель мирных жителей в селе Катыр-Юрт в феврале 2000 года.