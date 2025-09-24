Зеленский предложил страны для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News перечислил страны, в которых он готов провести встречу с Владимиром Путиным. Также он сообщил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом улучшились.

«У него есть выбор. Моя команда, команда Трампа, европейские страны, включая Макрона и других лидеров, президент Турции — все наши команды предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной европейской стране: например, в Австрии или Швейцарии», — рассказал Зеленский. Он добавил, что в том числе Путину предлагали провести провести встречу «где-то вроде Казахстана».

Зеленский отметил, что его отношения с Трампом стали «лучше, чем раньше». «Хорошо, что мы часто общались по телефону и встречались, и тот факт, что [президент России Владимир] Путин так много раз лгал президенту Трампу, также сыграл свою роль в наших отношениях», — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, Трамп теперь «настроен более позитивно» к Украине, и понимает необходимость дополнительных санкций против России, чтобы остановить войну.

Говоря о союзниках России, Зеленский исключил, что Иран встанет на сторону Украины, в том числе из-за того, что он не поддержит США. «Индия скорее с нами. Есть вопросы с энергетикой, но я думаю, что президент Трамп и европейские партнеры смогут решить это», — отметил украинский лидер.



«С Китаем сложнее. На сегодняшний день не в их интересах не поддерживать Россию», — добавил он.

После встречи с Зеленским в Нью-Йорке 23 сентября Трамп опубликовал пост, в котором назвал Россию «бумажным тигром». Он заявил, что «реальная военная держава могла бы выиграть менее, чем за неделю» в войне, похожей на российское вторжение в Украину. Президент США считает, что Украина при поддержке европейских стран может вернуться к своим международно признанным границам.