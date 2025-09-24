EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский предложил страны для встречи с Путиным

2 минуты чтения 08:29 | Обновлено: 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News перечислил страны, в которых он готов провести встречу с Владимиром Путиным. Также он сообщил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом улучшились.

«У него есть выбор. Моя команда, команда Трампа, европейские страны, включая Макрона и других лидеров, президент Турции — все наши команды предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной европейской стране: например, в Австрии или Швейцарии», — рассказал Зеленский. Он добавил, что в том числе Путину предлагали провести провести встречу «где-то вроде Казахстана».

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Зеленский отметил, что его отношения с Трампом стали «лучше, чем раньше». «Хорошо, что мы часто общались по телефону и встречались, и тот факт, что [президент России Владимир] Путин так много раз лгал президенту Трампу, также сыграл свою роль в наших отношениях», — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, Трамп теперь «настроен более позитивно» к Украине, и понимает необходимость дополнительных санкций против России, чтобы остановить войну.

Говоря о союзниках России, Зеленский исключил, что Иран встанет на сторону Украины, в том числе из-за того, что он не поддержит США. «Индия скорее с нами. Есть вопросы с энергетикой, но я думаю, что президент Трамп и европейские партнеры смогут решить это», — отметил украинский лидер.

«С Китаем сложнее. На сегодняшний день не в их интересах не поддерживать Россию», — добавил он.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

После встречи с Зеленским в Нью-Йорке 23 сентября Трамп опубликовал пост, в котором назвал Россию «бумажным тигром». Он заявил, что «реальная военная держава могла бы выиграть менее, чем за неделю» в войне, похожей на российское вторжение в Украину. Президент США считает, что Украина при поддержке европейских стран может вернуться к своим международно признанным границам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял