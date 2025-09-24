EN
Россиянам захотели запретить возврат некоторых товаров на маркетплейсы

2 минуты чтения 08:54 | Обновлено: 09:16

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников предложил обсудить введение «невозвратных тарифов» на некоторые товары, которые россияне покупают на маркетплейсах. Об этом он заявил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет «Коммерсантъ».

По мнению Решетникова, эта мера поможет защитить предпринимателей от злоупотреблений. Он отметил, что бизнесмены часто жалуются на покупателей, которые «заказывают много одежды, а потом не выкупают», а также приобретают товары накануне крупных праздников, а затем возвращают. Министр подчеркнул, что из-за этого цена «получается выше, чем могла бы быть».

По данным «Коммерсанта», инициативу главы Минэкономразвития рассмотрят Роспотребнадзор и Минпромторг. Если она будет одобрена, новые правила могут начать действовать уже в этом году.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика

Ранее Решетников предложил создать специальный реестр покупателей, систематически не выкупающих свои заказы на маркетплейсах. Он отметил, что такое поведение стало инструментом недобросовестной конкуренции среди продавцов. Эти действия приводят к порче товара и увеличению логистических издержек.

Согласно оценке генерального директора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексея Молодых, продавцы теряют от 300 до 1500 рублей за каждый возврат из-за расходов на логистику. Он отметил, что в некоторых случаях сам товар может стоить дешевле.

По данным независимого профсоюза «Новый труд», почти две трети продавцов на маркетплейсах сталкивались с недобросовестными потребителями. При этом четверть предпринимателей считают, что за такой деятельностью стоят их конкуренты.

