Общество

Власти захотели фиксировать ДТП с помощью дронов

2 минуты чтения 12:15

МВД рассматривает возможность применения беспилотников для документирования мелких дорожно-транспортных происшествий, заявил старший инспектор по особым поручениям ГИБДД Михаил Котов на круглом столе в Совете Федерации, сообщают «Ведомости». По словам чиновника, это поможет снизить нагрузку на сотрудников дорожно-патрульной службы в условиях дефицита кадров.

Котов рассказал, что МВД планирует размещать станции с беспилотными летательными аппаратами (дрон-боксы) на крышах высотных зданий. Там станции можно будет подключить к интернету и электричеству. Дрон-боксы должны в автоматическом режиме обрабатывать данные, выдавать полетные задания и заряжать аккумуляторы беспилотников.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Тресков также предположил, что после завершения войны в Украине беспилотники можно будет использовать для фиксации нарушений ПДД на российских дорогах. Сенатор планирует создать рабочую группу, чтоба разработать законодательство о применении дронов для этой цели.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Госавтоинспекция в тестовом режиме использует дроны для отслеживания нарушений ПДД с 2022 года, отметил Котов. В 2023 году беспилотники применялись в 29 регионах, включая Краснодарский край, Ставропольский край и Вологодскую область. В 2022-2023 годах беспилотники зафиксировали 35 тысяч нарушений ПДД. Устройства способны замечать такие распространенные нарушения, как выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора и движение по обочине.

Котов сообщил, что при фиксации ДТП дроны будут также выявлять транспортные средства, находящиеся в розыске. А руководитель стратегических проектов АО «Глонасс» Александр Замятин добавил, что беспилотники смогут идентифицировать нарушителей.

