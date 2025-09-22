В моду вошли книжные туры

Среди путешественников растет интерес к так называемым литературным ретритам. Это групповые туры для совместного чтения и обсуждение книг на месте их действия. О тренде пишет Би-би-си.

По данным издания, рост спроса на новый формат отдыха объясняют последние исследования. Так, почти половина британских туристов теперь выбирают направление для путешествия с учетом того, насколько оно подходит для чтения и обучения. Причем среди миллениалов этот показатель достигает 60%. В целом же 89% путешественников заявили, что рассматривают отпуск сегодня как время «инвестиций в себя», а не только как отдых. По информации аналитической компании Future Market Insights, мировой рынок литературного туризма в 2024 году оценивался в 2,4 миллиарда долларов, а к 2034-му может вырасти до 3,3 миллиардов.

Как сообщает Би-би-си, одним из наиболее заметных проектов последнего времени стал Books in Places, который вырос из частного книжного клуба британца Пола Райта. Сначала он организовал две поездки для участников клуба, в 2024-м вышел на более широкую аудиторию и провел семь тематических туров, а в 2025-м предложил уже около 25 туров, и почти все билеты сразу раскупили. В программе — короткие уикенды в Великобритании и длительные поездки в Италию, Португалию, Египет, на Крит и другие страны. По словам Райта, чтение на месте действия книг буквально «оживляет текст». Сцены, которые раньше воспринимались как обычные слова, обретают новое звучание, когда участники гуляют теми же улицами и пробуют ту же еду, что и герои книг.

Вскоре появились и другие инициативы, которые развивают идею по-своему. Например, в Великобритании компания Ladies Who Lit проводит ретриты только для женщин и небинарных персон, делая акцент на спокойном чтении без жесткой программы: днем можно уединиться с книгой у бассейна или в английском поместье, вечером гостей ждут совместные ужины и кинопросмотры, отмечает издание.

В США проект Page Break строит туры вокруг одной конкретной книги. Участники читают ее вслух, обсуждают и ужинают блюдами, описанными в тексте. Например, на ретрите по роману There Are Reasons for This повара специально подожгли кусок тунца, повторив сцену из книги. По словам участников, это действие стало частью обсуждения и помогло лучше прочувствовать настроение героев.

Основатель Page Break Майки Фридман рассказал Би-би-си, что он делает ставку на «магию совместного чтения». «В детстве это привычный процесс — мы читаем с родителями, читаем в школе. Но взрослые обычно читают в одиночестве. Исследования показывают, что чтение вслух улучшает память, понимание и укрепляет социальные связи. Уже после пары страниц незнакомцы становятся сообществом», — объясняет он.

Организаторы книжных туров подчеркивают, что такие поездки сочетают в себе отпуск, книжный клуб и культурное погружение. А сами участники говорят, что возвращаются домой не только с новыми впечатлениями, но и с длинным списком книг, которые хочется прочитать, пишет Би-би-си.