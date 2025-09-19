Трамп передумал требовать от Путина прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что «сейчас не время» вести переговоры с Владимиром Путиным о прекращении огня в российско-украинском конфликте. Эти слова политик произнес во время общения с журналистами на президентском самолете Air Force One, трансляцию вел YouTube-канал медиа NTD.
«В нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко», — пообещал политик. Также Трамп считает, что Путин «действительно подвел» его, но одновременно заявил, что ожидает хороших новостей по «ситуации с Россией».
Тему урегулирования конфликта между Россией и Украиной поднял и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который принимал в Британии Трампа с государственным визитом, пишет Bloomberg. Страмер отметил, что обсуждал с президентом США усиление давления на Путина.
В последние несколько дней атаки России показали, что Москва не стремится к заключению мирного соглашения, считает Стармер. Политик отдельно отметил вторжение российских беспилотников в воздушные пространства Польши и Румынии. «Это не действия человека, который хочет мира», — считает Стармер.
При общении с журналистами Трамп снова рассказал, что, по его мнению, российско-украинский конфликт не способен затронуть США напрямую. Исключением может стать только начало мировой войны, но президент США намерен избежать такого исхода.
При этом Трамп подтвердил, что хочет заверить войну между Россией и Украиной, но не рассказал, как именно он собирается оказать давление на Путина. Страмер отметил, что только после вмешательства Трампа Путин «фактически проявил склонность» к каким-либо действиям.
Журналисты отмечают, что оба политика не рассказали о конкретных мерах, которые они планируют предпринять для усиления экономического давления на Москву. Трамп отметил, что США и Великобритания «навсегда связаны» узами дружбы, пишет CNBC.