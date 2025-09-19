EN
Политика

Трамп передумал требовать от Путина прекращения огня

2 минуты чтения

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что «сейчас не время» вести переговоры с Владимиром Путиным о прекращении огня в российско-украинском конфликте. Эти слова политик произнес во время общения с журналистами на президентском самолете Air Force One, трансляцию вел YouTube-канал медиа NTD.

«В нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко», — пообещал политик. Также Трамп считает, что Путин «действительно подвел» его, но одновременно заявил, что ожидает хороших новостей по «ситуации с Россией».

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Тему урегулирования конфликта между Россией и Украиной поднял и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который принимал в Британии Трампа с государственным визитом, пишет Bloomberg. Страмер отметил, что обсуждал с президентом США усиление давления на Путина.

В последние несколько дней атаки России показали, что Москва не стремится к заключению мирного соглашения, считает Стармер. Политик отдельно отметил вторжение российских беспилотников в воздушные пространства Польши и Румынии. «Это не действия человека, который хочет мира», — считает Стармер.

При общении с журналистами Трамп снова рассказал, что, по его мнению, российско-украинский конфликт не способен затронуть США напрямую. Исключением может стать только начало мировой войны, но президент США намерен избежать такого исхода.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

При этом Трамп подтвердил, что хочет заверить войну между Россией и Украиной, но не рассказал, как именно он собирается оказать давление на Путина. Страмер отметил, что только после вмешательства Трампа Путин «фактически проявил склонность» к каким-либо действиям.

Журналисты отмечают, что оба политика не рассказали о конкретных мерах, которые они планируют предпринять для усиления экономического давления на Москву. Трамп отметил, что США и Великобритания «навсегда связаны» узами дружбы, пишет CNBC.

