Власти захотели блокировать российские сим-карты в роуминге

Глава Роскомнадзора Андрей Липов рассказал в интервью «Известиям», что ведомство начало проверку операторов связи, которая должна выявить сим-карты, используемые из-за рубежа. Липов заявил, что Роскомнадзор требует от операторов удалять из своих баз таких пользователей.

Такую меру Липов объяснил борьбой с мошенниками. По его словам, после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp, а также после введения системы «Антифрод», которая блокирует звонки с подменой номера, мошенники стали звонить россиянам по мобильной сети из роуминга.

Мы три года нелегально жили в Испании Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру Общество 10 минут чтения

«Мы начали работу с операторами, чтобы они в онлайн-режиме сообщали нашим платформам, в том числе и мессенджерам, о сим-картах, находящихся в роуминге. Для аккаунтов, зарегистрированных на такие сим-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения», — заявил глава Роскомнадзора.

В то же время он добавил, что чиновникам необходимо продумать, как делать исключения для «добропорядочных» россиян, которые уезжают за границу в отпуск или в командировки.

Кроме того, Липов считает, что мессенджеры должны ограничить звонки россиянам с аккаунтов, зарегистрированных на иностранные номера. При этом пользователи в России должны иметь возможность самостоятельно делать исключения для таких абонентов. «Аналогично должны поступать и наши операторы связи при звонках с иностранных номеров по обычным телефонным сетям», — добавил глава Роскомнадзора.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя Общество 19 минут чтения

Липов заявил, что эти предложения уже направлены в правительство, чтобы их включили во второй пакет мер по борьбе с мошенниками. Ранее в него также предложили внести запрет на звонки с иностранных номеров, который пользователи должны были бы устанавливать самостоятельно. Первый пакет вступил в силу с июня этого года.

