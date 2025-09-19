EN
Экономика

Названы мешающие разумным финансовым решениям психологические ловушки

2 минуты чтения 11:44 | Обновлено: 11:59

Центральный Банк России опубликовал список психологических ловушек, которые мешают рационально принимать финансовые решения. Подготовленный психологом Николаем Молчановым текст опубликован в телеграм-канале ЦБ.

Молчанов отмечает, что распространенные когнитивные искажения, существующие у человека, могут мешать ему рассчитать свою финансовую нагрузку — некоторые мысли и убеждения мы воспроизводим автоматически.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Среди них — желание человека избегать негативных мыслей. Молчанов отмечает, что люди не хотят представлять образ жизни заемщика, который не смог вовремя вернуть кредит — общение с коллекторами, продажу имущества банкротство и суды. Поэтому проще вообще не думать о таких сюжетах.

Также психолог отметил, что для мозга образы «я сейчас» и «я через несколько лет» связаны с двумя разными людьми. Это приводит к стремлению действовать по велению сиюминутных желаний — мозг может воспринять стремление сохранить деньги для себя в будущем в качестве желания отложить их для кого-то другого.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

Помимо этого люди часто принимают решения на основе неполной или непроверенной информации — использование нейросетей, например, помогает узнать только самые популярные, а не проверенные точки зрения. Сравнение себя с людьми в других сферах может привести к ошибочному выводу, что если человек успешнее в одном деле, то он больше понимает и в финансах.

Человеку также проще отказаться от анализа сложной информации, если он не может в ней разобраться — в таких ситуациях существует соблазн вообще не учитывать ее. Также Молчанов советует не оглядываться на действия своего окружения — если все вокруг берут кредиты, то это не значит, что следует брать займы по любому поводу. Особенно в условиях, когда человек не полностью контролирует свою финансовую ситуацию.

