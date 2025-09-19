EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

2 минуты чтения 14:06

Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский режиссер Тим Бертон объявили о расставании, пишет агентство ANSA со ссылкой на текст совместного заявления пары.

«С огромным уважением и взаимной симпатией Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться», — заявили звезды. Пара подтвердила свой роман в июне 2023 года. После этого их отношения продлились более двух лет.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

При этом журналисты и раньше писали о возможном романе между актрисой и режиссером — по их данным, встречаться Беллуччи и Бертон начали в октябре 2022 года после кинофестиваля имени братьев Люмьер, который прошел в Лионе. В феврале 2023 года мировые СМИ опубликовали их фотографию, на которой они держались за руки.

До отношений с Бертоном Беллуччи встречалась с художником Николя Лефевром — они расстались спустя два года после начала отношений в 2019 году. Ранее актриса состояла в браке с Венсаном Касселем, актером из Франции. Они заключили его в 1999 году и расстались в 2013 году — у пары есть две дочери — 21-летняя Дева и 15-летняя Леони. До Касселя Беллуччи также была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо, их брак просуществовал с 1990 по 1994 год.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Бертон был женат один раз — его брак с художницей Леной Гизеке длился с 1987 по 1991 год. Позже режиссер около 13 лет встречался с Лизой Мэри, а затем примерно столько же состоял в гражданском браке с актрисой Хеленой Бонем Картер. Вместе с Картер Бертон воспитывает двоих общих детей —  21-летнего Билли Реймонда и 17-летнюю Нелл.

Журналисты не пишут о причинах расставания Беллуччи и Бертона — не содержится такой информации и в их совместном заявлении.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 