Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский режиссер Тим Бертон объявили о расставании, пишет агентство ANSA со ссылкой на текст совместного заявления пары.

«С огромным уважением и взаимной симпатией Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться», — заявили звезды. Пара подтвердила свой роман в июне 2023 года. После этого их отношения продлились более двух лет.

При этом журналисты и раньше писали о возможном романе между актрисой и режиссером — по их данным, встречаться Беллуччи и Бертон начали в октябре 2022 года после кинофестиваля имени братьев Люмьер, который прошел в Лионе. В феврале 2023 года мировые СМИ опубликовали их фотографию, на которой они держались за руки.

До отношений с Бертоном Беллуччи встречалась с художником Николя Лефевром — они расстались спустя два года после начала отношений в 2019 году. Ранее актриса состояла в браке с Венсаном Касселем, актером из Франции. Они заключили его в 1999 году и расстались в 2013 году — у пары есть две дочери — 21-летняя Дева и 15-летняя Леони. До Касселя Беллуччи также была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо, их брак просуществовал с 1990 по 1994 год.

Бертон был женат один раз — его брак с художницей Леной Гизеке длился с 1987 по 1991 год. Позже режиссер около 13 лет встречался с Лизой Мэри, а затем примерно столько же состоял в гражданском браке с актрисой Хеленой Бонем Картер. Вместе с Картер Бертон воспитывает двоих общих детей — 21-летнего Билли Реймонда и 17-летнюю Нелл.

Журналисты не пишут о причинах расставания Беллуччи и Бертона — не содержится такой информации и в их совместном заявлении.