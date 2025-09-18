Российский дипломат заявил о подготовке визита Путина в США

Власти России и США прорабатывают возможность визита Владимира Путина в Соединенные Штаты во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2026 года. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, пишет «Агентство».

Также дипломат рассказал, что Путин и президент США Дональд Трамп планируют встретиться еще раз до конца 2025 года, он не упомянул возможную дату саммита, место его проведения и не привел каких-либо подробностей о деталях его организации.

Ранее Трамп заявлял, что размышляет над идеей о приглашении Путина на турнир. По словам президента США, в Кремле эта мысль пользуется поддержкой. Трамп отказался рассказать об этой идее подробнее, намекнув при этом, что приезд Путина в США может зависеть от развития отношений между США и Россией.

«Агентство» отмечает, что потенциальное появление Путина на Чемпионате мира по футболу 2026 года станет его первым визитом на крупное спортивное соревнование со времен проведения зимних Олимпийских игр в Пекине, которые проходили в феврале 2022 года. Тогда Путин посетил церемонию открытия игр и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Его визит в Китай состоялся 4 февраля, а Олимпиада закончилась 20 февраля — за четыре дня до начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Свое заявление Келин сделал во время разговора с ведущим британской радиостанции LBC. Российский посол также напомнил, что Москва и Вашингтон обсуждают проведение хоккейного матча между российской и американской командами. Дипломат отметил, что Путин желает наладить «более тесные» связи с Трампом.