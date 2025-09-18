EN
Российский дипломат заявил о подготовке визита Путина в США

2 минуты чтения 20:00

Власти России и США прорабатывают возможность визита Владимира Путина в Соединенные Штаты во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2026 года. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, пишет «Агентство».

Также дипломат рассказал, что Путин и президент США Дональд Трамп планируют встретиться еще раз до конца 2025 года, он не упомянул возможную дату саммита, место его проведения и не привел каких-либо подробностей о деталях его организации.

Самое массовое самоубийство в США
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
Общество24 минуты чтения

Ранее Трамп заявлял, что размышляет над идеей о приглашении Путина на турнир. По словам президента США, в Кремле эта мысль пользуется поддержкой. Трамп отказался рассказать об этой идее подробнее, намекнув при этом, что приезд Путина в США может зависеть от развития отношений между США и Россией.

«Агентство» отмечает, что потенциальное появление Путина на Чемпионате мира по футболу 2026 года станет его первым визитом на крупное спортивное соревнование со времен проведения зимних Олимпийских игр в Пекине, которые проходили в феврале 2022 года. Тогда Путин посетил церемонию открытия игр и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Его визит в Китай состоялся 4 февраля, а Олимпиада закончилась 20 февраля — за четыре дня до начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

Свое заявление Келин сделал во время разговора с ведущим британской радиостанции LBC. Российский посол также напомнил, что Москва и Вашингтон обсуждают проведение хоккейного матча между российской и американской командами. Дипломат отметил, что Путин желает наладить «более тесные» связи с Трампом.

Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Перед смертью она оставила три письма
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
