«Мама выходного дня» объяснила нежелание проводить много времени с сыном

35-летняя предпринимательница Анна Рублева (фамилия изменена по просьбе героини) приняла решение быть «выходной мамой». Ее 12-летний сын живет с ее бывшим мужем. Она рассказала «Холоду», что проводит с ребенком отпуска и видится с ним раз в несколько недель, а в остальное время поддерживает отношения на расстоянии.

С мужем Анна развелась, когда их сыну было два года. Первое время ребенок жил с ней: эта модель казалась ей социально приемлемой, а потому единственно возможной. Постепенно Анна начала замечать, что проводить все свое время с сыном ей не нравится и что от некоторых занятий с ребенком она не получает удовольствия.

К тому же, ей не всегда удавалось поддерживать для сына четкий режим дня: например, они часто опаздывали в детский сад. Тогда отец ребенка — по словам Анны, более организованный и дисциплинированный человек, — предложил забрать ребенка к себе.

Анна согласилась, но первое время переживала эту перемену тяжело. Ей казалось, что она не справилась с воспитанием сына. К тому же она привыкла к роли матери, которая растит ребенка, и найти для себя новую идентичность было сложно.

Решение Анна нашла в том, чтобы честно признаться себе, сколько времени ей по-настоящему хочется проводить с ребенком и чем ей нравится вместе с ним заниматься. Так она обнаружила, что проводить с сыном в удовольствие может примерно полтора часа в день. Она решила сосредоточиться на том, что у нее хорошо получается и что доставляет ей радость: например, смотреть с сыном фильмы и обсуждать их, показывать ему новые страны и рассказывать о других культурах. А те занятия, в которых она не чувствует себя компетентной и которые не приносят ей удовольствия, Анна делегировала: в частности, осознав, что не хочет делать с сыном домашние задания, оплатила его учебу в частной школе, где этим занимаются педагоги.

«Я выбираю, как общаться с сыном: не делать уроки, а путешествовать, не ходить на родительские собрания, а проводить время в окружении счастливых людей, показывать ценность не денег, а отношений, — рассказала она “Холоду“. — Я перестала держать в голове установки о том, что я должна делать как мать. И стала обращать внимание на то, от каких действий мне самой хорошо».