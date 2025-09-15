Мужчина совершил преступление ради возвращения в тюрьму

В Таиланде 30-летний мужчина по имени Пакин умышленно совершил кражу, чтобы снова оказаться за решеткой. Об этом сообщает портал The Thaiger со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в ювелирном магазине торгового центра. По данным полиции, Пакин попросил примерить золотое кольцо стоимостью примерно 750 долларов, а затем неожиданно спросил продавцов: «Если я выйду отсюда с кольцом, меня арестуют?» Услышав утвердительный ответ, он вышел из магазина, держа кольцо в руке. Сотрудники догнали его, вернули украшение и вызвали полицию.

Позже выяснилось, что несколькими часами ранее мужчина заходил и в другой ювелирный магазин и задавал тот же вопрос, но тогда ничего не украл. На допросе он признал, что заранее планировал кражу, рассчитывая на арест. Он объяснил, что ранее уже отбывал срок за кражу и счел жизнь в тюрьме более понятной и приятной, чем жизнь на свободе.

Пакин рассказал, что женат и воспитывает трехлетнюю дочь, но постоянно чувствует усталость и разочарование. В личной жизни и работе его преследуют неудачи, а мать отказалась включить его в наследство, объяснив это тем, что он «ничего не добился». Он также признался, что употребляет метамфетамин и считает себя плохим человеком.

Жена Пакина, по информации The Thaiger, приехала в участок с дочерью и просила его подумать о семье и не сажиться в тюрьму. О зависимости мужа от амфетамина она, по ее словам, не знала.

Полиция отметила, что мужчина не проявлял агрессии, а владелец магазина не стал добиваться наказания за кражу. С учетом этих обстоятельств Пакину предъявили лишь обвинение в употреблении наркотиков, зафиксировали его данные и направили на реабилитацию, рассчитывая предотвратить новые правонарушения, говорится в публикации.