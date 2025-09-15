EN
Общество

Россиянка стала для своего сына «мамой выходного дня»

2 минуты чтения 11:40 | Обновлено: 11:41

35-летняя предпринимательница Анна Рублева (фамилия изменена по просьбе героини) стала для своего 12-летнего сына «мамой выходного дня». Ребенок живет со своим отцом, бывшим мужем Анны, а она созванивается с ним по видеосвязи и проводит вместе отпуска. Такое решение Анна приняла после того, как поняла, что быть фултайм-родителем ей тяжело. Она решила заниматься с сыном только тем, что у нее получается и что ей нравится. Об этом она рассказала «Холоду».

Ее бывший муж забрал к себе сына спустя некоторое время после развода с Анной. Они распределили зоны ответственности за ребенка. Отец отвечает за его питание, занятия спортом, покупку одежды, бытовых вещей и техники. Анна же оплачивает его обучение в частной школе и сессии с нейропсихологом.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество

«Между мной и бывшим мужем есть договоренности: если сын живет с ним, то это не ограничивает моего общения с ребенком, — рассказывает Анна. — Я могу видеться с ним столько, сколько мне нужно и сколько для меня возможно. Если же у бывшего мужа есть необходимость уехать в командировку или на охоту, то у нас есть бабушки и дедушки, которые с удовольствием проведут время с внуком. В этом вопросе все тоже полюбовно».

Последний год Анна живет на Бали: там она работает и строит собственный бизнес. Недавно они с сыном вместе провели на Бали две с половиной недели. Она считает, что главное — не количество проведенного с ребенком времени, а его качество: «Я выбираю, как общаться с сыном: не делать уроки, а путешествовать, не ходить на родительские собрания, а проводить время в окружении счастливых людей, показывать ценность не денег, а отношений».

