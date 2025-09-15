Врач дал советы по борьбе с «туманом в голове»

Врач и эксперт телевизионной программы BBC Morning Live Тарака Гунаратне (известный под псевдонимом Доктор Тарака) рассказал о действиях, которые помогут избавиться от «тумана в голове». Текст об этом опубликован Би-би-си.

Журналисты отмечают, что это состояние само по себе не является расстройством или заболеванием — оно наблюдается после возвращения к работе или учебе после выходных, при высоком уровне стресса, одновременном появлении большого количества мыслей в голове, а также при наступлении менопаузы.

Доктор Тарака считает, что для борьбы с «туманом в голове» следует придерживаться четырех советов, а также запомнить аббревиатуру, каждая буква в которой соответствует полезной привычке. Он советует начать с формирования бережного отношения к себе — за появление трудностей с концентрацией и путанности в мыслях отвечает перегруженный мозг, а не сам человек. Это состояние не является признаком того, что вы не справляетесь с работой.

Также следует создать четкий распорядок дня, который поможет мозгу чувствовать себя в условиях предсказуемости. Это можно сделать, упорядочив утреннюю или вечернюю рутины, чтобы даже в условиях постоянной нагрузки мозг понимал, что от него потребуется в дальнейшем.

Расписание дня стоит наполнить небольшими перерывами на 5-10 минут, чтобы дать мозгу возможность перезагрузиться между выполнением рабочих задач. Подойдет короткий перерыв на напиток, разминка или выход на улицу. Также мозгу может помочь заполнение расписания — туда стоит включить даже повторяющиеся задачи, например, обед. Так ему не придется постоянно задаваться вопросом о том, что какую задачу он получит следующей.

Чтобы предотвратить возникновение «тумана в голове» следует запомнить аббревиатуру SWANS (Sleep-Water-Activity-Nutrition-Stress). Она состоит из списка привычек, которые помогут поддерживать оптимальное состояние мозга — сон с регулярной продолжительность в семь-восемь часов, постоянное употребление воды, частая активность, питание цельными продуктами и поиск способов снижения стресса.