Врач рассказал о способах борьбы со стрессом

2 минуты чтения 21:47

Многие люди начинают чувствовать себя истощенными из-за перехода к более активной жизни в начале осени, пишет британский врач и телеведущий Ксанд ван Туллекен в своей статье для Би-би-си. Он составил подборку из пяти научно обоснованных способов справляться со стрессом.

Туллекен отмечает, что гормон стресса кортизол помогает просыпаться, оставаться бодрыми и справляться с трудностями. При этом если не контролировать стресс, то он может испортить здоровье, настроение и отношения.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Первый совет — стараться не переживать из-за самого стресса и его последствий. Стресс является нормальной частью жизни во время таких испытаний, как горе, забота о близких, уход за детьми или неопределенность на работе.

Также ученые часто советуют двигаться или заниматься спортом, чтобы справиться со стрессом. Физическая активность помогает контролировать уровень кортизола в организме.

«Если вы испытываете стресс, размышляя о том, какие упражнения делать или в какой спортзал записаться, помните, что любая форма упражнений полезна», — отметил эксперт. Он уточнил, что может подойти даже простая прогулка.

Туллекен рекомендует ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, чтобы организм привык к стабильному режиму. При этом медик призвал не волноваться, если не получается уснуть, потому что организму нужно время, чтобы восстановить естественные ритмы.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Бороться со стрессом также помогает забота о себе. Туллекен советует правильно питаться, употребляя фрукты, овощи, цельные продукты и высококачественные белки. Также нужно находить время для себя, чтобы побыть в одиночестве, расслабиться и восстановить силы.

Переживаниями о своих проблемах можно делиться с доверенным человеком, отметил Туллекен. По его словам, вопрос может показаться более решаемым, если проговорить его вслух.

