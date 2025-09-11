Врач рассказал о способах борьбы со стрессом

Многие люди начинают чувствовать себя истощенными из-за перехода к более активной жизни в начале осени, пишет британский врач и телеведущий Ксанд ван Туллекен в своей статье для Би-би-си. Он составил подборку из пяти научно обоснованных способов справляться со стрессом.

Туллекен отмечает, что гормон стресса кортизол помогает просыпаться, оставаться бодрыми и справляться с трудностями. При этом если не контролировать стресс, то он может испортить здоровье, настроение и отношения.

Первый совет — стараться не переживать из-за самого стресса и его последствий. Стресс является нормальной частью жизни во время таких испытаний, как горе, забота о близких, уход за детьми или неопределенность на работе.

Также ученые часто советуют двигаться или заниматься спортом, чтобы справиться со стрессом. Физическая активность помогает контролировать уровень кортизола в организме.

«Если вы испытываете стресс, размышляя о том, какие упражнения делать или в какой спортзал записаться, помните, что любая форма упражнений полезна», — отметил эксперт. Он уточнил, что может подойти даже простая прогулка.

Туллекен рекомендует ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, чтобы организм привык к стабильному режиму. При этом медик призвал не волноваться, если не получается уснуть, потому что организму нужно время, чтобы восстановить естественные ритмы.

Бороться со стрессом также помогает забота о себе. Туллекен советует правильно питаться, употребляя фрукты, овощи, цельные продукты и высококачественные белки. Также нужно находить время для себя, чтобы побыть в одиночестве, расслабиться и восстановить силы.

Переживаниями о своих проблемах можно делиться с доверенным человеком, отметил Туллекен. По его словам, вопрос может показаться более решаемым, если проговорить его вслух.