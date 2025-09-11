Пациент в коме подавал знаки во время подготовки к изъятию органов

В американском штате Миссури нейрохирург предотвратил изъятие органов у 22-летнего Ларри Блэка, которого уже готовили к трансплантации после огнестрельного ранения головы. Он был жив и даже пытался подавать сигналы. Об этом случае пишет CNN.

По данным издания, 24 марта 2019 года Блэк поступил в больницу с пулевым ранением. Спустя неделю его перевезли в операционную для изъятия органов — несмотря на то, что сердце продолжало биться и смерть мозга официально не была зафиксирована.

Нейрохирург Зохни Зохни, курировавший лечение пациента, услышал по громкой связи о «героическом пути» — церемонии, предшествующей началу трансплантации, — и выяснил, что речь идет о его больном. Он немедленно позвонил в реанимацию, узнал, что Блэка везут в операционную, и бросился туда, пишет CNN. По его словам, с семьей не обсуждали прогнозы, а стандартное обследование на смерть мозга, положенное перед трансплатацией, не проводилось.

Близкие Блэка в беседе с журналистами вспоминают, что сомневались в решении о донорстве. Сестры утверждают, что брат, находясь в медикаментозной коме, реагировал на их вопросы: моргал, стучал по кровати. Медперсонал объяснял это действием седативных препаратов. В итоге после вмешательства нейрохирурга пациент был возвращен в реанимацию, седативные препараты отменили, и уже через двое суток он заговорил. Мужчина рассказал, что действительно все слышал и пытался подавать знаки, как мог. Спустя неделю Блэк уже встал на ноги. Сейчас ему 28 лет, он воспитывает троих детей и продолжает лечение от последствий ранения, говорится в публикации.

Случай вызвал новую волну критики в адрес американской системы трансплантологии. По данным сети Organ Procurement and Transplantation Network, в 2024 году в США провели более 48 тысяч пересадок органов, при этом тысячи пациентов ежегодно умирают в ожидании донора. В июле федеральные власти объявили о планах реформы после расследования в Кентукки, где за четыре года в 73 случаях готовились операции по изъятию органов у пациентов с признаками мозговой активности. «Наши выводы показывают, что больницы допускали начало процедуры, когда пациенты еще подавали признаки жизни — это ужасающая практика», — заявил министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший.