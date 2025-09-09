EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российские СМИ рассказали о выплате россиянке 20 тысяч долларов за отказ в обслуживании в США

2 минуты чтения 11:23 | Обновлено: 14:15

В Чикаго суд обязал выплатить гражданке России Аделии Муслимовой компенсацию в размере 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку. Об этом женщина рассказала в беседе с РИА «Новости».

«Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию 20 тысяч долларов», — сказала Муслимова. При этом агентство не опубликовало какие-либо документы, которые бы подтверждали слова россиянки.

По версии Муслимовой, в феврале 2023 года ей отказали в обслуживании в одном из местных салонов красоты. При это она уточнила, что обслуживать ее отказалась сотрудница из Украины, которая объяснила это тем, что Муслимова — россиянка.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Рассказывая о ходе судебного процесса, россиянка отметила, что представляла свои интересы в суде самостоятельно, без помощи адвокатов. Процесс, как утверждается, проходил в штате Иллинойс. В итоге председательствующая в процессе судья якобы признала, что истица стала жертвой «дискриминационного поведения», злого умысла и проявления русофобии.

«Учитывая все эти факторы, я присуждаю заявительнице 20 000 долларов США в качестве компенсации за ее душевные страдания, что, по моему мнению, является суммой, разумно необходимой для возмещения ущерба заявительнице, исходя из фактов настоящего дела», — цитирует решение суда российское госагентство.

Сама Муслимова, как предает РИА «Новости», назвала решение суда победой всей российской диаспоры в США.

«Я точно знаю, что многие наши сограждане здесь с этим сталкиваются, но не подают в суд, поскольку думают, что выиграть нереально. Но если человек хочет, он себя защитит от несправедливости», — отметила россиянка.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Ранее 28-летняя российская исследовательница Алиса Свирина рассказала «Холоду», что  исследовательские лаборатории во Франции отказываются сотрудничать с ней из-за того, что у нее российское гражданство.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем