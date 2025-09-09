Российские СМИ рассказали о выплате россиянке 20 тысяч долларов за отказ в обслуживании в США

В Чикаго суд обязал выплатить гражданке России Аделии Муслимовой компенсацию в размере 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку. Об этом женщина рассказала в беседе с РИА «Новости».

«Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию 20 тысяч долларов», — сказала Муслимова. При этом агентство не опубликовало какие-либо документы, которые бы подтверждали слова россиянки.

По версии Муслимовой, в феврале 2023 года ей отказали в обслуживании в одном из местных салонов красоты. При это она уточнила, что обслуживать ее отказалась сотрудница из Украины, которая объяснила это тем, что Муслимова — россиянка.

Рассказывая о ходе судебного процесса, россиянка отметила, что представляла свои интересы в суде самостоятельно, без помощи адвокатов. Процесс, как утверждается, проходил в штате Иллинойс. В итоге председательствующая в процессе судья якобы признала, что истица стала жертвой «дискриминационного поведения», злого умысла и проявления русофобии.

«Учитывая все эти факторы, я присуждаю заявительнице 20 000 долларов США в качестве компенсации за ее душевные страдания, что, по моему мнению, является суммой, разумно необходимой для возмещения ущерба заявительнице, исходя из фактов настоящего дела», — цитирует решение суда российское госагентство.

Сама Муслимова, как предает РИА «Новости», назвала решение суда победой всей российской диаспоры в США.

«Я точно знаю, что многие наши сограждане здесь с этим сталкиваются, но не подают в суд, поскольку думают, что выиграть нереально. Но если человек хочет, он себя защитит от несправедливости», — отметила россиянка.

Ранее 28-летняя российская исследовательница Алиса Свирина рассказала «Холоду», что исследовательские лаборатории во Франции отказываются сотрудничать с ней из-за того, что у нее российское гражданство.