Общество

Представители Абрамовича отрицают уголовные дела против него

2 минуты чтения 16:44

Представители российского миллиардера и бывшего совладельца «Первого канала» Романа Абрамовича заявили ТАСС, что против него не выдвинуто никаких обвинений, и на принадлежащем Британской короне острове Джерси нет уголовных дел, связанных с его именем. Вчера о связанном с Абрамовичем расследовании о коррупции и отмывании денег сообщила британская газета The Guardian.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности. Против Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, и на Джерси не ведется никаких уголовных производств, связанных с его именем. Более того, суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси не находится на рассмотрении ни одно уголовное производство в отношении Абрамовича», — утверждает представитель бизнесмена.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

Вчера газета The Guardian со ссылкой на документы федерального уголовного суда Швейцарии сообщила, что власти Джерси расследуют связь Абрамовича с коррупцией и отмыванием денег. Издание писало, что следователи Джерси изучают источники происхождения состояния Абрамовича, которое он нажил в «период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».

«С сожалением констатируем, что издание The Guardian решило нарушить права господина Абрамовича и опубликовать эти ничем не подтвержденные, вводящие в полное заблуждение и дискредитирующие его репутацию утверждения», — добавил источник ТАСС.

Одно из дел, о котором сообщает The Guardian, связано с подозрениями в отмывании средств, полученных при продаже компании «Сибнефть» российскому правительству. Миллиардер «предположительно совершал коррупционные выплаты в 1990-х годах», цитирует издание материалы дела.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Второе дело касается нарушения санкций, введенных против Абрамовича в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением в Украину. По данным газеты, следствие обнаружило переводы активов, предположительно связанных с бизнесменом, которые произошли уже после того, как против него были введены санкции.

The Guardian также добавило, что адвокаты бизнесмена отрицают все обвинения и утверждают, что любые предположения о его причастности к преступлениям являются ложными.

