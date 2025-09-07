Германия задумалась о создании «резерва равиоли» на случай войны с Россией

В рамках подготовки к возможной войне с Россией в правительстве Германии задумались о пересмотре национальных продовольственных запасов. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации газеты, министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Алоис Райнер предложил добавить в национальные запасы готовые к употреблению консервы, которые можно разогреть и сразу же есть. В числе вариантов он назвал равиоли и чечевицу.

Сейчас немецкие резервы состоят в основном из зерна и сушеных бобовых, которые требуют времени на приготовление, отмечает издание. Райнер же считает, что в кризисных условиях необходимы более быстрые решения. По его оценкам, проект обойдется примерно в 105 миллионов долларов, а хранение и логистику он рассчитывает возложить на крупные торговые сети. Министр подчеркнул, что речь идет не только о военных сценариях, но и о других чрезвычайных ситуациях — от природных катастроф до аварий на АЭС.

Идея создания «резерва равиоли» спровоцировала появление ироничных заголовков в немецкой прессе, но обсуждение проходит на фоне масштабной военной реформы. Как отмечает The Washington Post, к 2029 году Германия планирует полностью подготовиться к вторжению России в НАТО, которое, по ее прогнозам, начнется именно тогда. Для этого власти увеличивают военные расходы, наращивают производство вооружений и обсуждают возвращение обязательной службы.

Инициативу Райнера эксперты называют спорной. Консервы имеют ограниченный срок хранения, а их регулярное обновление обойдется дорого. Тем не менее опыт пандемии и перебоев с товарами изменил отношение общества к подобным мерам, говорится в публикации. По информации американского издания, сегодня власти советуют жителям держать дома не менее трехдневного запаса продуктов, а лучше — продовольствие на десять дней, а также лекарства, свечи и радиоприемник на батарейках.

The Washington Post подчеркивает, что вопрос гражданской защиты в Германии стоит особенно остро. Из 2000 бункеров времен холодной войны сохранилось лишь 579, которые могут укрыть меньше 0,5% населения. Для сравнения, в Финляндии действует около 50 тысяч убежищ, рассчитанных на 85% жителей. Федеральное ведомство по гражданской защите планирует переоборудовать станции метро, подвалы и подземные парковки под укрытия, а также создать их цифровой каталог для специального приложения.