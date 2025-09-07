EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Германия задумалась о создании «резерва равиоли» на случай войны с Россией

2 минуты чтения 18:13

В рамках подготовки к возможной войне с Россией в правительстве Германии задумались о пересмотре национальных продовольственных запасов. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации газеты, министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Алоис Райнер предложил добавить в национальные запасы готовые к употреблению консервы, которые можно разогреть и сразу же есть. В числе вариантов он назвал равиоли и чечевицу. 

Сейчас немецкие резервы состоят в основном из зерна и сушеных бобовых, которые требуют времени на приготовление, отмечает издание. Райнер же считает, что в кризисных условиях необходимы более быстрые решения. По его оценкам, проект обойдется примерно в 105 миллионов долларов, а хранение и логистику он рассчитывает возложить на крупные торговые сети. Министр подчеркнул, что речь идет не только о военных сценариях, но и о других чрезвычайных ситуациях — от природных катастроф до аварий на АЭС.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Идея создания «резерва равиоли» спровоцировала появление ироничных заголовков в немецкой прессе, но обсуждение проходит на фоне масштабной военной реформы. Как отмечает The Washington Post, к 2029 году Германия планирует полностью подготовиться к вторжению России в НАТО, которое, по ее прогнозам, начнется именно тогда. Для этого власти увеличивают военные расходы, наращивают производство вооружений и обсуждают возвращение обязательной службы.

Инициативу Райнера эксперты называют спорной. Консервы имеют ограниченный срок хранения, а их регулярное обновление обойдется дорого. Тем не менее опыт пандемии и перебоев с товарами изменил отношение общества к подобным мерам, говорится в публикации. По информации американского издания, сегодня власти советуют жителям держать дома не менее трехдневного запаса продуктов, а лучше — продовольствие на десять дней, а также лекарства, свечи и радиоприемник на батарейках.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

The Washington Post подчеркивает, что вопрос гражданской защиты в Германии стоит особенно остро. Из 2000 бункеров времен холодной войны сохранилось лишь 579, которые могут укрыть меньше 0,5% населения. Для сравнения, в Финляндии действует около 50 тысяч убежищ, рассчитанных на 85% жителей. Федеральное ведомство по гражданской защите планирует переоборудовать станции метро, подвалы и подземные парковки под укрытия, а также создать их цифровой каталог для специального приложения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 